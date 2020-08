Izera: Cum arată visul Poloniei de a construi o rivală pentru Tesla

O realitate departe de casă

Guvernul Polonez, condus de către partidul naționalist Lege și Justiție (PiS), are un apetit pentru prezentarea de proiecte spectaculoase în domeniul tehnologiei și infrastructurii - de la crearea unui nou pasaj către Marea Baltică la construirea unui uriaș nou feribot în șantierele navale ale țării la deschiderea unuia dintre cele mai mare aeroporturi europene în centrul Poloniei.Majoritatea planurilor au fost lansate cu mare fanfară dar s-au lovit rapid de probleme financiare, logistice și de altă natură. Mașina electrică nu este cu nimic diferită.„Un milion de mașini electrice vor fi pe drumurile Poloniei până în 2025”, a anunțat în 2016 actualul premier Mateusz Morawiecki, pe atunci ministru al finanțelor. Iar acesta nu dorea ca acele mașini să fie construite de companii străine.„Putem să sărim și naviga pe acest al patrulea val al revoluției economice care este în fața noastră? Acesta este momentul nostru, aceasta este vremea noastră”, a adăugat Morawiecki.Guvernul a înființat Electromobilitate Polonia, finanțată de companii energetice de stat, pentru a construi mașina electrică. Cinci ani mai târziu, visul lui Morawiecki este încă departe de realitate: în Polonia sunt 6.837 de mașini electrice și 5.434 de hibride, potrivit datelor publicate în iunie de PSPA, asociația pentru mobilitate alternativă din Polonia.Țara are doar 1.194 de puncte de încărcare comparativ cu peste 27.000 în Germania. Alte tipuri de autovehicule electrice sunt de asemenea rare: 606 camioane electrice și furgonete, peste 7.300 de mopeduri și motociclete și aproape 300 de autobuze.Neperturbat de cifre, Morawiecki a prezentat triumfător săptămâna trecută Izera, o versiune demonstrativă a primului proiect polonez de mașină electrică. Modelul este denumit după un munte din apropierea graniței cu Cehia.Electromobilitate Polonia vrea să înceapă producția în 2023 plănuind să vândă 60.000 de vehicule în primul an, număr care ar urma să crească la peste 100.000 în anii următori.IzeraAcest lucru este aproape imposibil, afirmă experții.„Peste trei ani Izera va intra pe o piață mult mai competitivă pe care producătorii - toți companii auto renumite - vor fi lansat deja mai multe modele noi”, afirmă Jan Wiśniewski, care conduce departamentul de informații de piață a PSPA.În afara noului model, foarte puține din celelalte lucruri necesare pentru a produce mașini electrice există în Polonia, afirmă și Wojciech Drzewiecki, CEO al companiei Samar specializată în analiza pieței auto.„Nu poate fi negat că modelul arată bine dar realitatea este că trebuie depășite atât de multe obstacole în atât de puțin timp. Electromobilitate Polonia va trebui să înceapă producția în doar trei ani. Companiilor auto cu vechime le iau între cinci și șapte ani să scoată un nou model pe piață”, afirmă Drzewiecki.Una din principalele probleme cu proiectul Izera este că nu există nicio fabrică unde să fie produsă susține Wiśniewski, subliniind că „vorbim de miliarde în costuri pe care Electromobilitate Polonia le va avea de suportat pentru construirea fabricii Izera de la zero”.Spre comparație, compania din Debrecen a gigantului auto german BMW, proiect amânat de pandemia de COVID-19, va costa aproximativ 1 miliard de euro. Fabrica Volkswagen din orașul polonez Września a costat tot un miliard de euro, fiind inaugurată în urmă cu patru ani și începând recent să producă versiunea electrică a dubiței Crafter.Fabrică VolkswagenVolkswagen plănuiește să cheltuie 33 de miliarde de euro până în 2024 pe mobilitate alternativă pentru a produce 75 de noi modele și plănuind să vândă 26 de milioane de unități până în 2029.Banca de investiții Morgan Stanley estimează că Tesla, deja cea mai valoroasă companie auto pe burse, va trebui să investească 66 de miliarde de dolari până în 2030 pentru a-și atinge obiectivul de a vinde 10 milioane de mașini pe an.Numerele respective nu sunt nici măcar în același univers cu ce poate Electromobilitate Polonia, aceasta având o capitalizare de 70 de milioane de zloți (aproximativ 16 milioane de euro) prin aportul acționarilor - patru companii deținute de statul polonez: PGE, Tauron, Energia și Enea.Toate trec printr-o perioadă dificilă datorită nevoii de a gestiona centralele electrice pe bază de cărbuni care devin o problemă tot mai mare într-o perioadă de criză climatică.Planurile de a dezvolta Izera sunt estimate la 5 miliarde de zloți, potrivit site-ului de știri auto moto.pl , Wiśniewski afirmând că „Electromobilitate Polonia va trebui să concureze cu producători auto care au know-how-ul, buzunare foarte adânci și mărci recunoscute în care clienții au încredere de mult timp”.Dyson, producătorul de aspiratoare și ventilatoare, a fost recent nevoit să renunțe la planurile de a dezvolta o mașină electrică proprie datorită nivelului de investiții necesar pentru a transforma un prototip într-un autovehicul produs în masă.Altă problemă majoră pentru proiectul Izera va fi construirea unui dealership și a unei rețele de service auto într-o perioadă atât de scurtă de timp. Compania va trebui de asemenea să aleagă o platformă - șasiu și motor - de la un producător extern.Tesla Model 3Electromobilitate Polonia afirmă însă că toate lucrurile sunt în grafic.„Cel mai important lucru este continuarea finanțării proiectului pentru a permite achizița platformei și începerea construirii fabricii”, afirmă Paweł Tomaszek, directorul de comunicare al companiei, acesta precizând că locația fabricii Izera va fi în Silezia, centrul industriei grele din Polonia.„Problemele legale privind exproprierile sunt clarificate în prezent”, a mai afirmat Tomaszek, acesta adăugând că Electromobilitate va avea nevoie de finanțare suplimentare pentru a finaliza tranzacțiile.În ceea ce privește dealership-urile, oficialul Electromobilitate Polonia afirmă că rețeaua „va costa puțin” și că „vor exista showroom-uri unde clientul va putea afla mai multe despre mașină dar configurările și comenzile vor fi făcute prin intermediul internetului. Însă vor exista și showroom-uri tradiționale pentru clienții care nu sunt pregătiți să finalizeze întreaga tranzacție online”.Însă ZDS, asociația dealerilor auto polonezi, a subliniat într-o scrisoare recentă adresată directorului general al Electromobilitate, Piotr Zaremba, că Skoda - unul din liderii de pe piața auto poloneză - a vândut în jur de 68.000 de mașini anul trecut, o reușită care a necesitat 80 de dealership-uri oficiale și 110 de puncte de vânzare.„Câștigarea încrederii consumatorilor va dura o perioadă lungă de timp. Polonia ar fi mai câștigată dacă și-ar găsi o nișă unde ar avea o șansă să domine în loc să încerce să intre pe cel mai competitiv segment de piață”, afirmă Drzewiecki, CEO-ul Salmar.