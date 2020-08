Noul sistem de operare iOS 14 pentru iPhone va face mai dificilă urmărirea utilizatorilor / Facebook se plânge că măsura i-ar decima veniturile

Facebook a publicat miercuri o postare pe blogul companiei în care s-a plâns de schimbările pe care Apple le-a plănuit pentru sistemul de operare pentru telefoane mobile iOS 14 . Apple intenționează să împiedice unele aplicații din a urmări utilizatorii prin sistemul unic de identificare a dispozitivelor (IUD) fără acordul explicit al acestora.Facebook folosește IUD pentru platforma sa de publicitate Audience Network (AN) (similară cu Google AdSense) pentru a personaliza reclamele pe care le afișează utilizatorilor în aplicații third party, compania condusă de Mark Zuckerberg afirmând că modificarea plănuită de Apple va avea un impact major asupra AN.Facebook estimează că îi vor scădea veniturile obținute din publicitate prin iOS cu până la 50% datorită inabilității de a „furniza reclame mai specifice și valoroase”, afirmând că ar putea fi nevoită să sisteze cu totul dezvoltarea AN pentru sistemul de operare al Apple.„Aceasta nu este o decizie pe care vrem să o luăm dar din păcate update-urile Apple la iOS14 au forțat această decizie. Știm că acest lucru ar putea afecta sever posibilitatea de a monetiza conținut prin Audience Network pe iOS14 și, în pofida celor mai bune eforturi ale noastre, ar putea face AN atât de ineficient pe iOS14 încât nu ar mai face practică oferirea sa pe iOS14 în viitor”, a notat Facebook în postarea de pe blogul companiei.Audience Network este doar una din sursele de venituri din publicitate ale Facebook (nefiind cunoscut procentul exact) și realizarea de venituri din advertising prin propriile aplicații va rămâne neafectată.Însă orice tentativă de a limita colectarea de date poate reprezenta o amenințare pentru Facebook iar compania a fost extrem de vocală în ultimul timp cu privire la riscurile pe care le reprezintă autoritățile de reglementare și modificarea platformelor.Oficialii companiei au avertizat recent că Facebook reprezintă „un colac de salvare” pentru afacerile mici în perioada pandemiei și că orice tentativă de a o împiedica să direcționeze reclame personalizate ar putea avea „efecte macroeconomice periculoase”.