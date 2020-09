TUR VIRTUAL Cum arată spectaculosul magazin plutitor construit de Apple în Singapore

Magazinul se numește Apple Marina Bay Sands fiind situat într-un cartier de lux din Singapore plin cu magazine, restaurante și hotelul Marina Bay Sands care are și un cazinou. Cupola este construită din 114 de bucăți individuale de sticlă fixate în loc de 10 montanți verticali, Apple afirmând că clădirea este prima realizată integral din sticlă și care să se susțină singură.Peretele interior conține deflectoare care crează umbră și ceea ce Apple descrie ca fiind un „efect de luminare nocturnă”. În vârful sferei este o deschidere care să permită intrarea luminii solare, Apple afirmând că aceasta a fost inspirată de modelul Panteonului din Roma.Magazinul va fi legat printr-un pasaj subacvatic de un mare mall din zonă, iar noaptea iluminatul magazinului va fi inspirat de tradiționalele sărbători cu lampioane din Singapore.Sub dom și suprafața apei clădirea are un etaj inferior despre care compania afirmă că este „prima sală de ședințe subacvatică” a Apple, unde „antreprenorii și dezvoltatorii interesați în a fi instruiți și sfătuiți pot să se întâlnească împreună cu membrii echipei Apple”.Potrivit companiei, magazinul Marina Bay Sands va avea o echipă de 148 de angajați care vorbesc 23 de limbi diferite, reprezentanții Apple afirmând că acest lucru îl va face mai primitor pentru vizitatori decât orice design arhitectural.Apple mai are două magazine în Singapore: unul pe celebrul bulevard de shopping Orchard Road și altul în aeroportul Changi faimos pentru mall-urile sale. Cel de pe Orchard Road a fost deschis în 2017, iar cel de la aeroport, în 2019.