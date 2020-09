Bezos e tot primul pe lista celor mai bogați oameni, iar pandemia l-a lăsat pe Donald Trump mai „sărac” cu 600 de milioane de dolari

Averea totală din lista Forbes 400 s-a ridicat la nivelul record de 3,2 trilioane de dolari, americanii bogați continuând s-o ducă bine chiar dacă pandemia a devastat economia, care a pierdut 11 milioane de locuri de muncă din februarie.Eric Yuan, chief executive officer la compania Zoom Video Communications care a devenit omniprezentă în era muncii de acasă, este unul din cei 18 noi veniți pe listă, cu o avere netă de 11 miliarde de dolari.Trump a căzut pe locul 352, de la 275 anul trecut, deoarece clădirile de birouri, hotelurile și complexurile turistice au suferit sub pandemie. Afacerea lui, Trump Organization, are proprietăți în toate trei categoriile. Trump refuză de mult timp să-și facă publică evidența impozitelor și este angajat într-o luptă cu procurorul Cyrus Vance al districtului Manhattan, care l-a somat pentru veniturile personale și ale afacerilor în ultimii opt ani.Lista anuală poate servi ca mod de urmărire a celor mai bogați oameni din țară care dețin cea mai multă putere, a spus Kerry Dolan, editor-șef adjunct pentru averi la Forbes, într- un interviu pentru Reuters TV.„Ca societate, trebuie toți să știm cine este în spatele celor mai mari companii și ce fac cu banii lor”, a spus ea.(Sursa: Reuters