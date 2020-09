Uber promite mașini 100% electrice până în 2040 și alocă 800 de milioane de dolari pentru a-și ajuta șoferii să le cumpere

Planurile lui Uber pot fi un stimulent pentru industria auto. Legislația de mediu mai strictă, în special în Europa, îi obligă pe fabricanți să investească miliarde în adaptarea operațiunilor, în vreme ce cererea clienților pentru mașini electrice rămâne redusă.







Uber mai lucrează și cu BP, EVgo și alți furnizori globali de alimentare pentru a oferi reduceri și a extinde rețelele de stații de încărcare pentru șoferii ride-hail – considerate a fi principala piedică pentru o mai mare accesibilitate a vehiculelor electrice. Începînd de marți, toți șoferii Uber cu mașini integral electrice din SUA și Canada vor primi suplimentar un dolar pe cursă și încă 50 de cenți în marile orașe americane dacă clienții plătesc suplimentar când comandă o „cursă verde”.







Uber, care la începutul lui februarie a afirmat că are 5 milioane de șoferi în toată lumea, a format parteneriate cu General Motors și alianța Renault, Nissan, Mitsubishi. Pe lângă reducerile pentru mașini, Uber a spus că cele 800 de milioane includ reduceri pentru alimentări, costurile acestea urmând a fi parțial acoperite de o mică taxă suplimentară pentru clienții care cer o „cursă verde”.Uber a spus că vehiculele de pe platformele sale din SUA, Canada și Europa vor avea emisii zero până în 2030, profitând de sprijinul legislativ și infrastructura avansată din acele regiuni. Înțelegerile cu GM și alianța Renault se concentrează pe SUA, Canada și Europa. Uber a anunțat că discută parteneriate și cu alți producători.Planurile lui Uber vin după ani de critici din partea grupărilor ecologiste și ale oficialităților orășenești privind poluarea și aglomerația provocate de vehiculele sale, precum și de îndemnuri pentru electrificarea flotei.Lyft Inc., rivala mai mică a lui Uber, a promis în iunie că va trece pe mașini 100% electrice până în 2030, dar a spus că nu va oferi sprijin financiar direct pentru șoferi.Uber a afirmat că scopul său este de a reduce costurile generale de proprietate pentru vehiculele electrice, care acum sunt mai scumpe decât cele pe benzină. Compania a prezentat și date privind emisiile sale și a spus că va publica și în continuare raporturi.Înainte de pandemie, mașinile electrice reprezentau numai 0,15% din cele înmatriculate în SUA, iar totalul parcurs de Uber în Canada era aproximativ egal cu cota de proprietate din SUA. Cu o cotă de 12%, mașinile hibride și hibride cu încărcare erau de cinci ori peste cota din SUA.Cursele ride-hail contribuie în general cu mai puțin de 0,6% la emisiile din sectorul transporturilor, conform datelor din SUA, dar numărul vehiculelor solicitate a crescut semnificativ de la lansarea lui Uber acum un deceniu, la 7 miliarde anul trecut, conform prezentării din februarie pentru investotori a lui Uber.Uber a spus că în SUA și Canada cursele cu un pasager produc cu 41% mai mult dioxid de carbon la o milă decât mașina particulară medie, dacă se iau în calcul milele parcurse între pasageri.