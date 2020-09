Back to school pe timp de pandemie: scenariu hibrid și cursuri de la distanță

Articol suținut de Samsung România

​​Școala ar trebui să reînceapă într-un scenariu hibrid, adică - prezența fizică și ore online, prin rotație - și în scenariul roșu - exclusiv online, conform ultimelor date transmise vineri de Ministerul Educației. În aceste condiții, este important ca elevii care vor continua cursurile online să aibă dispozitivele necesare pentru a fi cât mai aproape de normalitate.







Bine, odată cu pandemia, normalitatea nu mai e cea la care ne raportam la începutul anului. Acum trăim alte vremuri, unde tehnologia își pune din ce în ce mai mult amprenta pe viața de zi cu zi.







Samsung are în portofoliu suficiente device-uri, pentru toate buzunarele, care să ne ajute să trecem peste această pandemie. Fie că vorbim de cursuri online, lucrat de acasă, fie că vorbim de gaming sau entertainment alături de familie. O să trec rapid în sumar câteva propuneri de device-uri must have pentru toamna aceasta.







Mai jos vom lista o serie de sugestii pentru device-uri pe care le puteți cumpăra pentru voi sau pentru a le face cadou. Durează 5 minute să o parcurgeți, mai ales că nu vom intra prea mult în detalii tehnice.







Samsung Galaxy Note20







Vârful de gamă de la Samsung, smartphone-urile abia lansate pe piața din România sunt cele mai puternice telefoane din seria Note create până acum. Pentru cei care vor să aibă mereu cele mai noi tehnologii la vârful degetelor, aceste device-uri sunt un must have.







Seria Galaxy Note20 include două telefoane, Galaxy Note20 și Galaxy Note20 Ultra. Telefoanele sunt destinate utilizatorilor care doresc să își maximizeze timpul pentru muncă, dar și pentru jocuri (conceptul work &play).



Telefoanele din noua serie oferă performanțele așteptate de fanii seriei Note, precum cel mai rapid procesor de pe toate dispozitivele Galaxy, display dinamic AMOLED 2X, rată de refresh de 120Hz. La acestea se adaugă un S Pen îmbunătățit, care oferă precizie și timp de reacție de neegalat, alături de gesturi noi, o experiență Samsung Notes mai flexibilă, precum și Samsung Dex wireless, prin care telefoanele se pot conecta la PC fără a mai fi nevoie de cablu.

Telefoanele din noua serie oferă performanțele așteptate de fanii seriei Note, precum cel mai rapid procesor de pe toate dispozitivele Galaxy, display dinamic AMOLED 2X, rată de refresh de 120Hz. La acestea se adaugă un S Pen îmbunătățit, care oferă precizie și timp de reacție de neegalat, alături de gesturi noi, o experiență Samsung Notes mai flexibilă, precum și Samsung Dex wireless, prin care telefoanele se pot conecta la PC fără a mai fi nevoie de cablu.





Mai mult decât atât, Samsung își întărește promisiunea de a face tehnologia 5G accesibilă unui public cât mai larg, astfel că Galaxy Note20 vine atât în varianta 4G, cât și 5G, în timp ce Galaxy Note20 Ultra este disponibil doar în varianta 5G.











Samsung Galaxy A41







Este un telefon de buget, accesibil, dar în același timp, cu un raport preț/performnață foarte bun. Seria Galaxy a fost gândită în special pentru generația tânără, pentru cei care trăiesc o viață conectată, consumă mult conținut multimedia, petrec mult timp în social media și împărtășesc în timp real experiențele lor. Smartphone-urile din seria Galaxy A sunt echipate cu cel mai bun display, un sistem de camere inovator și o baterie care permite utilizarea pe parcursul întregii zile.













Galaxy A41 este un telefon compact, ce dispune de un ecran Super AMOLED Infinity-U de 6,1 inci și o configurație puternică a camerei: pe spate regăsim o versiune de camere triple versatile, o cameră principală de 48MP, o cameră Macro de 5MP și o cameră Ultra-Wide de 8MP, iar pe față are o cameră de 25 MP cu Live Focus. Vine cu o baterie de 3.500mAh, care poate fi încărcată la 15W.









Samsung Galaxy Tab S7







Tabletele, puntea dintre un smartphone și un laptop, sunt foarte utile pentru multitasking și pentru cei care vor un ecran mai mare, portabilitate, dar nu vor un laptop. Galaxy Tab S7 și Galaxy Tab S7+, cu un ecran de 120Hz, probabil fiind cel mai perfomant ecran aflat pe o tabletă în acest moment. La 120Hz, afișajul receptiv reacționează instantaneu la ceea ce apare pe ecran. Ajustează inteligent rata de actualizare pe baza conținutului și te ajută să economisești bateria în timp ce vizualizezi sau derulezi conținut.











Sunetul emis de difuzorele Quad, AKG și procesat cu Dolby Atmos. Spre deosebire de cinematograf, poți viziona 14 ore neîntrerupt, pentru că Tab S7 este contruită pentru a avea grijă de ochii tăi, cu cea mai scăzută lumină albastră de pe un ecran pentru tablete.











Experiență ca la cinematograf cu noile televizoare QLED







Nu puteam să nu punem în această listă și noua gamă de televizioare QLED 4K și 8K. Serile în familie vor căpăta o nouă experiență, una mai imersivă. Serialele sau filmele preferate, în calitate 4k, exact ca la un mini cinema. Pentru 8k, într-adevăr, încă nu prea există conținut care să fie redat, dar vorbim de tehnologia viitorului, pentru cei care sunt early adopters.







Calitatea imaginii și a sunetului reprezintă caracteristicile esențiale ce descriu televizoarele Samsung QLED și cele mai importante aspecte de care consumatorii țin cont atunci când își aleg televizorul. Pe lângă specificațiile datorită cărora aceștia au parte de cea mai bună experiență de vizionare, și aici menționăm capacitățile AI Upscaling îmbunătățite, televizoarele din gama QLED și Lifestyle se integrează perfect în design-ul locuinței, aducând un plus de eleganță în orice încăpere.















QLED 8K







Gama QLED 8K este printre primele din industrie care acceptă redarea de conținut nativ 8K. Fiecare model din gamă îndeplinește cerințele Asociației 8K, precum și CTA 8K Ultra HD Display Definition. Gama QLED 8K include următoarele modele: QLED Q950, QLED Q800 și QLED Q700.





QLED 4K







Gama QLED 4K 2020 cuprinde 5 modele, în dimensiuni de la 43” (109cm) până la 85”. Televizoarele din această gamă au la bază tehnologia Quantum Dot, care oferă 100% volum de culoare și tehnologia AI Upscaling, care convertește automat conținutul la calitate 4K, indiferent de sursa acestuia.











Samsung Odyssey G9







Ar putea fi descris rapid, intr-o singură propoziție: primul monitor dual QHD de gaming din lume cu compatibilitate NVIDIA G-SYNC și curbură de 1000 R.







Performanța premium a portofoliului Odyssey a fost certificată de TÜV Rheinland, o organizație internațională de certificare, care a recunoscut monitoarele Odyssey ca fiind cele mai performante monitoare din industrie în ceea ce privește curbura și funcția eye comfort.







Odyssey G9 este, de asemenea, primul monitor certificat care permite HRD10+ și oferă jocuri și conținut la o calitate inovatoare printr-o combinație de tehnologie Quantum dot și un panou HDR de 1000.













În plus, Odyssey G9 oferă o experiență de joc inovatoare, cu acțiune dinamică și perfectă scenă-după-scenă susținută de NVIDIA G-SYNC® Compatibility and Adaptive Sync pe DP1.4.







Designul, bazat pe cercetarea tendințelor de piață, prezintă un aspect nou inovator, cu un exterior alb lucios și un sistem de iluminare futurist, care include 52 de culori și cinci opțiuni cu efect de iluminare. Efectele de design și iluminare ies în evidență în fața competiției și completează orice configurare de joc.