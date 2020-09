Harley-Davidson părăsește India, o altă lovitură pentru „Make in India” a premierului Modi

În India, cea mai mare piață de motociclete din lume, Harley-Davidson a deschis o sucursală în iulie 2010 pentru a-și comercializa anuite produse cum ar fi roțile, înainte de a-și lansa fabrica de asamblare în 2011.





Taxe majorate de India si cu 100% / Protestele lui Trump



Harley-Davidson a declarat într-un comunicat că își va închide fabrica de asamblare din Bawal în Haryana (Nord) și va reduce dimensiunea sucursalei sale comerciale din India. Șaptezeci de locuri de muncă vor fi tăiate.Producătorul, care prognozează costuri suplimentare de restructurare de 75 de milioane de dolari, declară că decizia sa de „închidere a activităților sale de vânzare și producție în India” face parte dintr-un plan de restructurare inițiat în aprilie, numit „The Rewire”.Creată în 1903, Harley-Davidson, care are în total aproximativ 6.000 de angajați, a anunțat în iulie tăiereaa 700 de locuri de muncă ca parte a acestui plan. Pe lângă impactul imediat al pandemiei de Covid-19 asupra cifrei de afaceri, vânzările sale s-au erodat în ultimii ani, în special în Statele Unite, principala sa piață.În plus față de încetinirea cererii în cea de-a treia cea mai mare economie din Asia, chiar înainte de pandemie, producătorul s-a confruntat cu tarife majorate cu până la 100% de India, dar și cu concurența unor mărci mai ieftine, precum cea a producătorului local Hero MotoCorp sau a motocicletelor japoneze Honda.În 2019, președintele SUA, Donald Trump, a denunțat aceste tarife drept „inacceptabile”. India a ajuns să le reducă la jumătate, dar pierderile au continuat pentru marca americană.Retragerea sa este o lovitură pentru strategia „Make in India” a prim-ministrului Narendra Modi, care vrea să vadă companiile străine producând la nivel local.Alți producători auto americani au părăsit India recent. Ford Motor a plecat în 2019, mutându-și operațiunile locale într-o societate mixtă cu producătorul auto indian Mahindra & Mahindra. General Motors a decis în 2017 să-și închidă operațiunile în India.Piața auto indiană este dominată de producătorul japonez Suzuki, potrivit AFP.