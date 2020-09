Arggo Consulting inițiază parteneriate tehnologice pentru platforma Arggo BPM

Advertorial

Compania Arggo Consulting este specializată atât în crearea și implementarea soluțiilor software de business, cât și în furnizarea de servicii de consultanță. Propriile soluții software joacă un rol important în portofoliul Arggo Consulting, iar cea mai recent lansată este platforma Arggo BPM pentru care compania inițiază parteneriate tehnologice. Partenerii tehnologici pot avea acces la platforma Arggo BPM pentru a-și crea cu ușurință propriile aplicații care să-i ajute în generarea de noi oportunități.





Platforma Arggo BPM (Business Process Management), creată de compania Arggo Consulting este o platformă de tip low code, integrată, de modelare, gestiune și optimizare, cu ajutorul căreia procesele de business pot fi automatizate și ușor de transpus într-o aplicație. (Business Process Management), creată de compania Arggo Consulting este o platformă de tip low code, integrată, de modelare, gestiune și optimizare, cu ajutorul căreia procesele de business pot fi automatizate și ușor de transpus într-o aplicație.

Printre clienții companiei care utilizează sau își construiesc aplicații de business pe baza platformei Arggo BPM se numără companii precum: Aquila, Blue Air, Automobile Bavaria, Comfert, Catena, Fildas, Qualitance, Băneasa Developments, Baumit, Doctor Leahu, Libra Internet Bank, Kruk, Klass Wagen, Klarwin, Kwizda Agro, Redoxim, Viarom etc.

Parteneriatul tehnologic se adresează atât persoanelor fizice care dezvoltă software și care doresc să facă acest lucru într-o platformă modernă, construită pe baza celor mai noi tehnologii, pentru crearea mult mai rapidă a propriei sau propriilor aplicații, cât și companiilor care doresc să dezvolte aplicații de business cu ajutorul ultimelor tehnologii.

Arggo Consulting oferă partenerului tehnologic folosirea în mod gratuit a acestei platforme pentru proiecte interne, cât și acces la resursele Arggo BPM, precum și suport pentru vânzări și marketing, dar și training-uri periodice.

Toți cei care își doresc un astfel de parteneriat beneficiază de experiența echipei Arggo Consulting care lucrează în domeniu de peste 20 de ani, cu proiecte realizate atât pe plan local național, cât și internațional. Arggo Consulting are sediul central în București și două sedii regionale, unul în Brașov, iar celălalt în Timișoara.

a realizat deja atât soluții orizontale în zona financiar-administrativă, de achiziții sau vânzări, cât și soluții verticale cum ar fi cele pentru construcții, legal, banking sau servicii medicale. Toate aceste soluții au fost create cu ajutorul know how-ului vast acumulat de către echipa Arggo Consulting atât în industriile enumerate mai sus, cât și în alte industrii.Arggo Consulting a dezvoltat canalul de parteneriat tehnologic pentru a pune platforma Arggo BPM la dispoziția unui număr cât mai mare de clienți.Partenerul tehnologic va avea la dispoziție platforma Arggo BPM pentru a-și crea singur propria sau propriile aplicații. Flexibilitatea platformei Arggo BPM le permite partenerilor tehnologici să creeze ușor aplicații web, mobile friendly, de orice complexitate, fără a scrie cod. De asemenea, flexibilitatea platformei permite integrarea completă cu orice sistem intern sau extern pe care îl are partenerul tehnologic, iar aplicațiile se pot integra ușor cu alte aplicații."Investim foarte mult în platforma noastră Arggo BPM și ne dorim ca un număr cât mai mare de clienți să poată avea acces la beneficiile pe care le oferă. Din acest motiv am hotărât ca aceasta să fie disponibilă și prin intermediul unui canal de parteneri. Suntem în plin proces de recrutare a partenerilor tehnologici care își pot folosi capabilitățile pentru a crea noi soluții cu ajutorul platformei Arggo BPM. Astfel își vor putea extinde gama de produse și piața adresabilă și vor putea genera noi oportunități. În același timp, vom colabora strâns din punct de vedere al suportului tehnic sau instruirii, și vom genera acțiuni comune de vânzări și marketing pentru a asigura succesul tuturor părților implicate.", a declarat Alexandru Radu, Business Development Manager, Arggo Consulting.