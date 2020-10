Ludovic Orban, către reprezentanții HORECA: Văd priviri nu foarte drăgăstoase de la dumneavoastră / Căutăm în continuare soluţii pentru a ţine în picioare acest domeniu

Premierul Ludovic Orban a afirmat joi că Executivul caută soluții de susținere a sectorului HORECA. "Am gândit programul de granturi pentru sectoarele afectate de COVID, încercăm să găsim soluţii de susţinere, un sistem de vouchere pentru zona turistică", a declarat Orban la Conferinţa Naţională a Industriei Ospitalităţii.Premierul a transmis reprezentanților din această industrie că sunt efecte ale pandemiei pe care Guvernul nu le poate controla în niciun fel și că există o reticenţă din partea oamenilor de a se duce la restaurant sau de a efectua deplasări în scop turistic. "Rămânem în continuare în dialog, căutăm în continuare soluţii pentru a ţine în picioare acest domeniu de activitate important, care are un potenţial de dezvoltare în România", a precizat premierul.Acesta a mai spus că astfel de efecte sunt și în alte țări. "Văd priviri nu foarte drăgăstoase de la dumneavoastră, dar să ştiţi că nu am inventat eu COVID-ul, s-a născut în alte ţări şi efectele, din păcate, au fost extrem de negative asupra industriei ospitalităţii", a afirmat Orban.Premierul a mai precizat că Executivul a încercat să gândească anumite forme de sprijin, anularea impozitului specific, şomajul tehnic, 41,5% indemnizaţia pentru reluarea activităţii. De asemenea, de la 1 septembrie a intrat în funcţiune programul flexibil de muncă, kurzarbeit, care e prima oară aplicat în România. Orban a mai spus că au fost adoptate acte normative care să permită autorităţilor locale să reducă impozitul pe clădire, până la 50%, şi chiar să anuleze taxa pe clădire sau taxa de ocupare a domeniului public.Premierul a mai spus că este evidentă o creştere a numărului de cazuri care este determinată de creşterea interacţiunilor sociale ca urmare a unor activităţi care au fost reluate începând cu data de 1 septembrie.