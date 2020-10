webPR: United Media Services este inclusă în Top 100 Global: Fastest Growing Companies al Adweek

Agenția de media este singura din România care a fost aleasă în prestigiosul top

​Agenția romaneasca de media full-service United Media Services a fost aleasă în topul 100 global al agențiilor cu cea mai mare creștere (Adweek Global Top 100: Fastest Growing Agencies). Acesta onorează 100 de agenții de top din lume și 10 provideri de soluții de top care au dovedit o creștere solidă a business-ului lor în ultimii 3 ani la rând, în perioada 2017-2019: companii holding sau independente, cu focus global sau regional, precum și organizații care oferă servicii ce pornesc de la generare de lead-uri și ajung până la campanii digitale și campanii dezvoltate pe mobil. Distincția premiază doar companiile care au obținut rezultate excepționale în acești trei ani de zile.“Sunt foarte fericită că United Media Services a fost inclusă în Global Top100 Fastest Growing Agencies, top publicat anual de Adweek, una dintre cele mai apreciate publicații dedicate industriei din care facem parte. Un rezultat și o recunoaștere internațională cu care o agenție locală nu se întâlnește foarte des. Dedicarea noastră totală către creșterea business-urilor clienților noștri, focusul constant către dezvoltarea celor mai bune capabilități digitale și determinarea noastră permanentă de a ne autodepăși, ne-au ajutat să devenim echipa de astăzi. Îmi felicit toți colegii, pentru că merită pe deplin!,” a spus Dana Bulat, General Manager United Media Services.Rezultatul este cu atât mai important cu cât vorbește despre o perioadă bună a publicității din România, cu o concurență puternică, care a precedat 2020, un an plin de provocări la nivel mondial și în special pentru industria de marcomm locală. Agenția românească de media full- service a reușit să își atingă obiectivele strategice și de business și privește cu încredere spre finalul acestui an și spre un 2021 la fel de plin de provocări. Doi ani care vor vorbi despre puterea de adaptabilitate, despre flexibilitate și despre demonstrarea capacităților interne, prin oferirea de servicii de calitate.Rezultatele complete ale Adweek 100: Fastest Growing, inclusiv profile de companii, pot fi accesate aici și în cel mai nou numar din print al Adweek, lansat pe 5 octombrie la New York. United Media Services este o agenție full-service, cu focus digital, cu biroul în București și cu capacități de coordonare regională. Agenția lucrează în prezent pentru mai mult de 60 de clienți și 100 de branduri din categorii dinamice și pline de provocări, precum: retail, pharma, telecom, e-comm, FMCGs, financiar, etc.United Media Services conectează detaliile legate de comportamentul consumatorului cu strategia de comunicare și datele de consumator cu strategia de business pentru a genera rezultate tangibile, măsurabile și de asemenea, pentru a dezvolta campanii integrate de comunicare, cu focus în digital, care își ajută clienții să atingă cât mai multe persoane, în cele mai relevante modalități. În plus, agenția s-a impus la numeroase festivaluri locale și regionale și este focalizată în principal pe creșterea business-ului clienților săi.“2020 a fost un an plin de provocări, dar aceste agenții și aceste companii ce furnizează soluții tehnologice au demonstrat că inovația contribuie la succes. Toată lumea din comunitatea de publicitate are ce să învețe din exemplul lor,” a spus Jeffrey Litvack, Chief Executive Officer Adweek.“Singura constantă din publcitate este schimbarea. Cea mai bună modalitate de a vedea unde se îndreaptă industria este să vedem cine sunt leaderii, iar Adweek 100: Fastest Growing a oferit mereu o serie de surprize” a declarat la rândul ei Lisa Granatstein, editor, SVP,Programming al Adweek.Adweek este una dintre sursele principale de informație și insight-uri din ecosistemul de brand marketing. Prima dată publicată în 1979, revista multi-premiată Adweek atinge o audiență de mai bine de 6 milioane de profesioniști, prin platforme multimedia ce includ: print, digital, evenimente, podcast-uri, newslettere, social media și aplicații mobile.