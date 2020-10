Economia globală se confruntă cu „cea mai proastă situație” din ultima sută de ani și lideri de mari companii cer reforme urgente

B20 apreciază că „riscurile de declin rămân ridicate”, dacă nu vor fi adoptate reforme urgente la summitul G-20 din noiembrie din Arabia Saudită. „O oportunitate necesară este de a reclădi mai repede și impune urgență politicienilor și liderilor de afaceri”.Grupul solicită liderilor G-20 să adopte acțiuni politice „îndrăznețe și cu bază largă” pentru a aduce revenirea economică post-pandemie pe o cale de creștere puternică și stabilă. Se apreciază că tensiunile comerciale, incertitudinea politică, tensiunile geopolitice și apariția de vulnerabilități financiare reprezintă riscuri cruciale, într-o vreme în care statele și economiile evoluează sub impactul devastator al coronavirusului.„Riscurile vor rămâne ridicate în următorii doi ani de revenire economică”, a spus Al- Benyan, exprimând îngrijorarea față de creșterea modestă a productivității și inegalitățile în ascensiune. „Afacerile au setul lor de responsabilități de onorat și un rol substanțial în reclădirea unei economii care să fie incluzivă social și sustenabilă pentru mediu”.Arabia Saudită va fi prima țară din Orientul Mijlociu și regiunea Africii de nord care va gzdui un summit G-20. Evenimentul va reuni liderii celor mai mari economii ale lumii pentru a aborda problemele financiare și socioeconomice.Reprezentanții B20 au elaborat 25 de recomandări de politici pentru grupul G-20. Acestea figurează în trei categorii importante: emanciparea oamenilor, protejarea planetei și deschiderea de noi frontiere.B20 a făcut 10 recomandări în domeniu în vederea accelerării eforturilor de încurajare a femeilor și tinerilor și pentru formarea unei forțe de muncă rezistente la riscurile tehnologice, sanitare și economice. Cere sporirea finanțării pentru dezvoltare sustenabilă și diversificare economică, inclusiv în sectoare care creează locuri de muncă, cum este turismul sustenabil.Grupul cere și progrese substanțiale în cooperarea comercială.Concret, solicită G-20 să consolideze sistemul de comerț multilateral și investiții prin abandonarea protecționismului, sprijinirea piețelor deschise și „întărirea și stimularea regulilor pentru un teren global de joc” prin instituții ca Organizația Mondială a Comerțului (OMC).„Comunitatea de afaceri susține puternic un sistem robust de comerț multilateral, ancorat în OMC. Dar sistemul se confruntă cu o criză care a fost exacerbată de pandemia de Covid-19”.Recomandarea vine în contextul în care tensiunile comerciale și tehnologice continuă să creeze falii între SUA și China, precum și de îngrijorare față de metodele administrației Trump de a folosi sancțiuni în politica externă de abordare a chestiunilor de reciprocitate în relații comerciale importante.B20 a prezentat trei recomandări pentru „stimularea creșterii în cadrul limitelor planetei”. Concret, recomandă liderilor G-20 să se angajeze pentru neutralizarea emisiilor de carbon spre jumătatea secolului și să accelereze politicile în acest scop.„Planeta noastră este sub cea mai mare presiune din toată istoria umanității”, apreciază grupul.În acest domeniu B20 a mai făcut 12 recomandări, orientate spre stimularea cadrului favorabil pentru fintech și tehnologii de susținere orientate spre controlul riscurilor de corupție și fraudă.Recomandă investiții în infrastructura digitală esențială, cum sunt noua generație de sisteme tehnologice 5G, inteligența artificială și Internetul Lucrurilor.Concret, recomandă „un acord OMC cuprinzător, echilibrat și cu standarde înalte” pentru stimularea creșterii comerțului electronic.Recomandările de politici vor fi prezentate oficial lui G-20 în timpul summitului virtual al B20 din 26-27 octombrie, tema din acest an fiind ”Transformare pentru creștere incluzivă”.Grupul apreciază că implementarea recomandărilor de politici „va proteja stabilitatea pe termen scurt și poate spori PIB-ul în G-20 cu 4% pe termen lung”.De asemenea, consideră că recomandările de politici contribuie la progresul spre obiectivele ONU de dezvoltare sustenabilă – care dacă vor fi atinse vor aduce oportunități de piețe de 12 trilioane de dolari și vor crea 380 de milioane de locuri de muncă. ( CNBC