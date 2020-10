Profitul Samsung decolează, propulsat de vânzările de smartphone-uri și de problemele lui Huawei

Conglomeratul sud-coreean a anunțat joi că se așteaptă la un profit operațional de aproximativ 10,6 miliarde de dolari pentru trimestrul iulie-septembrie, în creștere cu 58% față de acum un an. Estimarea depășește și creșterea cu 26% anticipată de analiștii furnizorului de date Refinitiv.Samsung estimează că vânzările din trimestrul al treilea au o creștere de 6%, urcând la 57 de miliarde de dolari, peste cele 54,5 prezise de analiștii contactați de Refinitiv. Compania nu a dat alte amănunte privind profitul și va publica rezultatele complete pentru trimestrul al treilea la sfârșitul acestei luni.Anterior în acest an, Samsung a fost depășită de Huawei la vânzările de telefoane inteligente în contextul în care pandemia cu coronavirus a afectat economia globală. Cele mai multe vânzări ale lui Huawei se efectuează în China, care și-a revenit mai repede decât celelalte țări.Dar sancțiunile recente impuse lui Huawei fac compania să lupte pentru supraviețuire, ceea ce face lucrurile mai ușoare pentru Samsung. Washingtonul spune că Huawei reprezintă un risc pentru securitatea națională și a eliminat compania chineză dintre furnizorii de produse care utilizeaază tehnologie și software din SUA. Huawei a negat în mod repetat că produsele sale aduc riscuri la securitatea națională.Pentru Samsung, creșterea accentuată a vânzărilor de telefoane inteligente va genera un salt al profitului în trimestrul al treilea care se va menține probabil și în cursul anului viitor, apreciază SK Kim, analist la firma de brokeraj Daiwa într-o analiză de săptămâna trecută.Creșterea vânzărilor este stimulată de restricțiile impuse de SUA lui Huawei, cererea mare de telefoane 5G și „structura îmbunătățită de costuri în deplasare rapidă spre marketing online”, spune Kim. Pandemia a dus la închiderea de magazine stradale în toată lumea și la costuri de marketing mai mici.Cu milioane de oameni în întreaga lume continuând să lucreze, să se joace și să vadă filme acasă, Samsung s-a bucurat și de ascensiunea afacerii cu cipuri de memorie, mulțumită cererii de la centrele de date. Dar Kim se așteaptă la profituri mai reduse în perspectivă ale diviziei, „din cauza scăderii prețului memoriilor în ajustările de stocuri”.Compania furnizează de asemenea componente esențiale, ca ecrane și cipuri de memorie, pentru alți fabricanți de telefoane inteligente, ca Apple sau Xiaomi și Oppo, rivalii lui Huawei, conform rapoartelor locale.„Samsung are toată încrederea că va vedea creșteri ale livrărilor de semiconductori și ecrane către clienții captivi, alimentate de creșterea vânzărilor”, a apreciat într-un document Lee Su-bin, analist la Daishin Securities. „Va beneficia mai mult decât ceilalți producători de interdicțiile asupra lui Huawei. ( CNN Business