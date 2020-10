VIDEO Qantas și frumusețea zborului său către nicăieri / Ecologiștii critică aspru noua modă

Biletele au fost disponibile doar pentru rezidenții australieni, deoarece granițele Australiei au fost închise din martie.





Impact negativ asupa mediului





Pe fondul controversei privind operarea unui zbor către nicăieri într-un moment de criză climatică, Qantas a declarat că va compensa 100% din emisiile de carbon ale zborului.



Miscarea nu a fost suficientă pentru a înăbuși criticile.



"Este posibil ca acest zbor să nu meargă nicăieri, dar emisiile devastatoare trebuie să meargă undeva. Acolo undeva este direct în atmosferă, unde contribuie la afectarea climei", a declarat pentru CNN Travel un purtător de cuvânt al Prietenilor Pământului.



"Cu criza climatică pe cât de severă este, trebuie să menținem numărul zborurilor sub ceea ce erau înainte de pandemia coronavirusului, nu să adăugăm mai multe despre ceea ce este în esență definiția unei călătorii inutile".



Pasagerul Huang spune că înțelege de ce unii ar putea crede că a zbura spre nicăieri este „excesiv”, dar a afirmat că prețul biletului a inclus contribuția la programul de compensare a carbonului Qantas.



„Opinia mea a fost că am luat o decizie conștientă de a merge cu acest zbor, dar sunt de acord cu programul de compensare a carbonului, așa că am fost de acord cu acești termeni de plată care să-l susțină”, spune el.







Noul trend

În toată Asia, unde majoritatea granițelor rămân închise, limitând turismul de agrement, au existat o serie de zboruri recente fără destinație.







Zborul Qantas urmează după călătoria EVA Air din Taiwan, care a oferit o călătorie unică pe 8 august, la bordul avionului său A330 Dream, cu tema Hello Kitty.







Între timp, All Nipon Airways (ANA) a operat și un scurt zbor pitoresc în Japonia în august, despre care compania aeriană a spus că a încercat să reproducă „experiența stațiunii hawaiiene”, 300 de călători urcând în zborul de 1,5 ore.









O clientă fidelă a Qantas, Downes a cheltuit punctele nefolosite pentru a se bucura de un bilet Business Class la bordul zborului pitoresc al Great Southern Land al companiei aeriene australiene.„A fost ca o oportunitate o dată în viață”, spune ea pentru CNN Travel Zborul Qantas QF787 a plecat de la Sydney sâmbătă, 10 octombrie, zburând peste metropola australiană, apoi peste locuri din Golful Byron și Coasta de Aur până la Marea Barieră de Corali și Uluru.Zborul a fost organizat de transportatorul australian pentru a genera venituri și pentru a răspunde cererii oamenilor înnebuniți după călătorii, după ce o mare parte din flota sa a fost lăsată la sol pe fondul anulării zborurilor internaționale din cauza pandemiei.Biletele inițiale s-au epuizat în mai puțin de 10 minute când au fost oferite în septembrie.Avionul a oferit doar 150 de locuri - acoperind clasa business, economie și economie premium și au avut un cost de la 566 dolari americani până la 2.734 dolari.Zborul a provocat controverse ecologice, însă, criticii subliniind că, fără scuza necesității de a ajunge de la A la B, s-au provocat daune aduse mediului.