VIDEO Apple lansează primul său iPhone cu 5G / Tim Cook: ”Este începutul unei noi ere”

Toate noile iPhone-uri Apple vor avea capacitatea de a utiliza 5G, cea mai recentă generație de telefoane mobile ultra-rapide, a spus Apple în cadrul unei noi prezentări de produse marți, potrivit AFP.

Prețul acestora va fi cuprins între 699 dolari și 1.099 dolari.

Prima gamă de iPhone-uri cu 5G, iPhone 12, a fost așteptată cu nerăbdare de piețe, la un an după lansarea smartphone-urilor cu 5G de către cei doi lideri de piață, Samsung și Huawei.

iPhone12Pro Foto: Apple.com

- un model Entry de 5,4 inci- un model cu ecran de 6,1 inci și specificații similare cu cel de 5,4 inci- un model de 6,1 inci cu specificații mai puternice- modelul ”fanion” de 6,7 inci care îi succede lui iPhone 11 Pro MaxVor fi și schimbări la designul exterior și procesoarele vor fi mai puternice.Cele două modele Entry vor avea cameră dublă, iar celelalte două vor dispune de modul format din trei camere. Se pare că modelul de top iPhone 12 Pro Max va avea rezoluție de 1242x2688 pixeli, versiuni de 128/256/512 GB stocare și 12 GB RAM.12 MP, f/1.8, 26mm (wide), 1/1.76", 1.8µm, dual pixel PDAF, OIS12 MP, f/1.8, 78mm (telephoto), 1/3.4", 1.0µm, PDAF, OIS, 3x zoom optic12 MP, f/2.2, 13mm (ultrawide)2012: 136 milioane2013: 153 milioane2014: 192 milioane2015: 231 milioane2016: 215 milioane2017: 216 milioane2018: 209 milioane2019: 191 milioane2008: iPhone 3G, 3,5 inci2009: iPhone 3GS, 3,5 inci2010: iPhone 4, 3,5 inci2011: iPhone 4S, 3,5 inci2012: iPhone 5, 4 inci2013: iPhone 5S, 4 inci2014: iPhone 6 Plus, 5,5 inci2015: iPhone 6S Plus, 5,5 inci2016: iPhone 7 Plus 5,5 inci2017: iPhone X, 5,8 inci2018: iPhone XS Max 6,5 inci2019: iPhone 11 Pro Max 6,5 inci