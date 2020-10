Aproape 20 de mii de cereri la schema de finanţare pentru capital de lucru pentru IMM-uri s-au înregistrat într-o zi

"Astăzi, la ora 11.00, am dat drumul la schema 2 de finanţare. În primele minute, am avut 9.000 de cereri simultane la deschidere. În urmă cu o oră şi ceva aveam 19.789 de cereri. Se închide miercuri 28", a spus ministrul.Acesta crede că bugetul este deja epuizat. "În mod normal, după numărul de cereri, bugetul este cam epuizat, cele 350 de milioane sunt epuizate. Evident, trebuie să şi vedem fiecare companie câţi bani a cerut, maximum este de 150.000 de euro, trebuie să şi vedem dacă sunt eligibile. Este prima aplicaţie în care întreprinzătorii, IMM-işti, nu mai trebuie să se ducă la un ghişeu să scoată un certificat să-l aducă la noi, să se ducă la alt ghişeu, pur şi simplu se interoghează automat toate bazele de date şi automat răspunsul vine după interogarea acestor baze de date", a mai afirmat ministrul.Virgil Popescu a mai spus că miercuri seară s-a încheiat primul call de proiecte pe schema 1, cu microgranturi de 2.000 de euro. Până miercuri seara, 29.215 companii au depus cerere de finanţare pentru aceste 2.000 de euro, a afirmat ministrul. Acesta a spus că nu a fost consumat întregul buget. "Am observat, pe parcursul unei săptămâni şi prelungirea de vineri, până marţi, o uşoară scădere şi faptul că, practic, nu mai erau depuneri de cereri de finanţare, am oprit proiectul miercuri seară", a mai afirmat Virgil Popescu.