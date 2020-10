Șefii Twitter, Google și Facebook, audiați în Senatul SUA: Republicanii îi acuză de cenzură, democrații că nu au făcut suficient

"Reacționăm cât mai repede posibil. Am acționat împotriva tweet-urilor de la șefii de stat din întreaga lume", s-a apărat Jack Dorsey.





"Mascaradă"

Ironie

Un subiect sensibil, cu mai puțin de o săptămână înainte de alegerile prezidențiale din Statele Unite.Într-adevăr, discuția s-a concentrat mai puțin pe subiectul anunțat - Secțiunea 230 din „Legea privind decența în comunicații”, care previne acțiunile legale legate de conținutul postat de terți - decât pe nemulțumirile ambelor părți împotriva giganților tehnologici."Aceste platforme au devenit arbitri puternici ai adevărului și conținutului", a declarat senatorul republican Roger Wicker, președintele Comitetului pentru comerț, la începutul ședinței.Jack Dorsey (Twitter), Mark Zuckerberg (Facebook) și Sundar Pichai (Google) au susținut că legea protejează nu numai platformele, ci și libertatea de exprimare a utilizatorilor, inclusiv a politicienilor.Dar Roger Wicker a acuzat „dublul standard aparent” și a cerut reforma legii pentru a consolida responsabilitatea corporativă.„Platforma dvs. permite dictatorilor străini să-și publice propaganda fără restricții, în timp ce îl limitați în mod sistematic pe președintele Statelor Unite”, a spus el indignat.Acuzația nu este nouă, dar a luat avânt pe măsură ce alegerile se apropie, sub influența președintelui Donald Trump, care nu își reține loviturile împotriva platformelor. Mai ales pe Twitter, unde este urmat de peste 87 de milioane de oameni.Tabăra sa s-a mobilizat pentru a traduce furia liderului său împotriva Silicon Valley într-o reformă a secțiunii 230."Domnule Dorsey, ce ați ales? Cine v-a pus la conducerea a ceea ce media are dreptul să acopere și a ceea ce poporul american are dreptul să audă?", a declarat senatorul Ted Cruz din Texas.El se referea la un articol problematic din New York Post pentru candidatul democratic Joe Biden (afacerile din Ucraina și China ale lui Hunter Biden), bazat pe e-mailuri presupuse piratate și neautentificate, cenzurat pe rețelele sociale.De asemenea, el a acuzat Google că „dorește să manipuleze rezultatele căutării pentru a influența și schimba rezultatele alegerilor”.Dar pentru democrați, colegii lor republicani caută mai presus de toate să intimideze platformele cu 6 zile înainte de alegeri.Senatorul Brian Schatz a numit audierea „farsă” și „risipă de bani ai contribuabililor”. „Este hărțuire în scopuri electorale”, a spus el, refuzând să pună întrebări, pe care le consideră și ele legitime, cu privire la moderarea conținutului.Cei trei șefi au apărat legea, considerată pe scară largă ca piatra de temelie a liberei exprimări online.Pentru Sundar Pichai este „un act fondator al conducerii americane în domeniul tehnologiei”.Fără aceasta, platformele ar cenzura mai mult conținut pentru a nu-și asuma riscuri legale și ar fi mai greu să lupte împotriva hărțuirii online, a spus Zuckerberg.Șeful Facebook, Instagram și WhatsApp, care a întâmpinat probleme la conectare, a fost deschis la o actualizare a legii „pentru a se asigura că funcționează conform intenției”.Dar toți trei au avertizat asupra riscurilor ... consolidării monopolurilor.Mai multă responsabilitate și moderare pe platforme necesită resurse substanțiale, pe care start-up-urile nu le au. Un argument ironic, în timp ce aceste grupuri californiene sunt acuzate de abuzul unei poziții dominante de către diferite autorități americane.Recent, au fost formulate mai multe proiecte de lege pentru a modifica textul din 1996.Dar republicanii „ar trebui să fie atenți la ceea ce vor, pentru că, fără Secțiunea 230, toți acești rasisti, homofobi, xenofobi și islamofobi ar fi dați afară de pe platformă”, a comentat Hany Farid, specialist în rețele sociale la Universitatea din Berkeley.Acest cercetător, care a depus mărturie la Congres pe această temă, susține reforma legii, dar din motive foarte diferite de cele din dreapta.„Pe YouTube (Google), 70% din videoclipurile vizionate sunt recomandate”, explică el. „Deci, aceste platforme sunt editori (cum ar fi mass-media, nota editorului), nu doar gazde, deoarece ei decid, cu algoritmii lor, ce conținut vedeți”.