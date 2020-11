Cristian Ionescu, Președinte al Directoratului Asirom VIG: Am avut o creștere susținută a afacerilor

Articol susținut de Asirom





Contextul actual a venit ca o mare provocare în plus față de ambițiile pe care ni le-am asumat odată cu inițiativele de transformare a companiei. Asirom se reinventează în ceea ce privește produse, procese, aspect și, mai întâi de toate, abordarea față de clienți. Pandemia a adus un recul al vânzărilor, însă compania este pe o traiectorie bună.





În contextul dat as spune ca am trecut cu bine această perioadă și suntem multumiți și recunoscători că am înregistrat o creștere de peste 20% față de aceeasi perioadă a anului trecut, ținând cont că anul 2020 a adus schimbări majore în viețile oamenilor.





Care a fost cea mai importantă clasă de asigurări?





Fără îndoială, Casco. A generat 33% din totalul subscrierilor și, comparativ cu aceeași perioadă a anului trecut, a înregistrat o creștere de +23%.





Cum rămâne cu zona asigurărilor de bunuri și proprietăți? Mai ales că acesta a fost un an în care românii au stat acasă poate mai mult ca oricând.





Anul aceasta ne-a pus în fața unor noi realități care ne-au ajutat să conștientizăm că acasa este mai mult decat o locuință, că afacerea și investitiile noastre au nevoie de protecție și că siguranța înseamnă prevenție, înainte de toate. Asigurările de bunuri și proprietăți au adus cu 20% mai mult decât aceeași perioadă a lui 2019, deci putem spune că s-a simțit acest timp suplimentar petrecut acasă.





Apropo de siguranță, cum s-a simțit pandemia în asigurările de sănătate?





Asigurările de sănătate au rămas cea mai dinamică linie de business, contabilizând venituri de peste 21 milioane de lei în primele 9 luni ale anului. Asta înseamnă o creștere de 58% față de același interval din 2019.

La nivel de despăgubiri cum v-ați poziționat?





Am achitat în aceste prime noua luni (1 ianuarie - 30 septembrie) despăgubiri totale de 355 milioane de lei, atât clienților noștri, cât și terților păgubiți. Putem spune că pandemia a adus o întârziere în raportarea daunelor, lucru care a generat un efort operațional în perioada post lockdown.





Sumarizând, pare că Asirom a avut, pana acum, un an foarte bun. Cărui fapt credeți că i se datorează acest succes?





Performanțele înregistrate în primele 9 luni din an se datorează, în bună măsură, programelor de modernizare a operațiunilor Asirom, inițiate în urmă cu mai bine de doi ani.





Cum credeți că va arăta cel de-al patrulea trimestru pentru Asirom?





Suntem optimiști, dar precauți în privința evoluțiilor viitoare. Efectele pandemiei la nivelul societății și asupra economiei sunt departe de a se fi consumat. În contextul actual, încă dominat de multiple incertituni, predictibilitatea este sensibil afectată. Ceea ce știm, însă, cu siguranță este că vom continua să rămânem proactivi în adaptarea serviciilor noastre la schimbările pe care manifestarea pandemiei Covid-19 continuă să le genereze.

Ne-am urmat strategia, astfel că asigurările facultative au generat 75% din subscrieri, în timp ce veniturile din prime de asigurări obligatorii RCA dețin o pondere de 25% din portofoliul total.Am continuat în aceeași măsură dezvoltarea proiectelor de modernizare din cadrul companiei, mizând și mai puternic pe digitalizare și pe benefiicile pe care ni le oferă tehnologia.Dezvoltarea acestei linii de business reprezintă un punct strategic pe agenda noastră. Astfel, am fost primul asigurator de pe piața din România care a introdus serviciul de telemedicină, alături de Telios, oferind asiguraților acces la serviciile medicale, online și telefonic, 24/7.Astăzi, o bună parte din interacțiunile clienților cu reprezentanții companiei se realizează de la distanță, simplu și sigur, în online. Aceștia pot contracta și plăti polițele on-line; chiar și inspecția de risc pentru polita CASCO se realizează digital, oricând au o daună, o notifică online, primesc despagubirea în cont sau sunt îndrumați către rețeaua de service-uri partenere Asirom. De asemenea, o echipă de customer care le stă la dispoziție online și offline, pe chat-ul de pe asirom.ro, email, whatsapp sau la telefon.