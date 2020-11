McDonald's lansează o linie de produse vegetariene sub numele „McPlant”

Pentru a satisface mai bine cererea consumatorilor, McDonald's intenționează să lanseze propria linie de produse vegetariene sub numele de McPlant, potrivit AFP.Grupul a testat deja un burger cu o friptură pe bază de plante de la start-up-ul vegan Beyond Meat.Acum vrea să-și ofere propriul preparat, realizat exclusiv pentru McDonald's, pe piețe selectate începând cu anul viitor.Lanțul de restaurante nu a spus dacă își va reînnoi parteneriatul cu Beyond Meat, declarând doar că va folosi furnizori terți ca și în restul produselor sale.Linia McPlant s-ar putea extinde ulterior cu alternative la sandvișurile de mic dejun cu pui sau ouă și slănină, a declarat grupul într-o prezentare pentru investitori.Brandul a rămas puțin în urmă în această nișă în comparație cu concurenți precum Burger King, primul lanț major care a lansat în aprilie 2019 în Statele Unite o versiune vegetariană a reprezentativului său burger „Whopper”.McDonald's se bazează în continuare pe produsele sale emblematice precum „Big Mac”, „McNuggets” și cartofi prăjiți, care reprezintă încă aproximativ 70% din vânzăril pe principalele sale piețe."Întrucât cererea de produse familiare în aceste vremuri incerte este mai mare ca niciodată, (McDonald's) consideră că aceste feluri clasice de bază vor continua să fie motoare importante de creștere prin popularitatea și profitabilitatea lor", a spus grupul într-o o declarație.McDonald's încă dorește să facă unele schimbări, cum ar fi noile chifle pentru burgeri și „o abordare îmbunătățită” a a modului de a prăji.