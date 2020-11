Grupul MedLife s-a concentrat pe ajutorul oferit pacienților și instituțiilor statului în pandemie și s-a adaptat economic oferind noi servicii medicale solicitate de pacienți în această perioadă

Sistemul Medical MedLife a înregistrat în primele nouă luni ale anului 2020 o cifră de afaceri consolidată în valoare de 770.8 milioane de lei. Comparativ cu aceeași perioadă a anului trecut (9 luni, 2019) și ținând cont de contextul pandemic și provocările care au survenit, cifra de afaceri din primele 9 luni ale acestui an este în creștere cu 8.4% comparativ cu aceeași perioada a anului trecut.





• Sprijinul acordat DSP-urilor prin efectuarea testelor COVID și degrevarea spitalelor publice prin preluarea pacienților cronici a fost prioritatea zero a Grupului MedLife în toată această perioadă de pandemie

• Compania a realizat mai multe studii de cercetare privind evoluția COVID 19 pe teritoriul României, alocând resurse proprii în acest sens

• MedLife va continua să vină în sprijinul pacienților acuți și cronici prin proiecte de recuperare post covid și extinderea serviciilor de radioterapie și oncologie

• Măsurile de reducere a cheltuielilor fixe aplicate de companie în trimestrul II au avut și vor avea efecte pe termen lung

• Compania a raportat un avans important în Q3 vs Q2, înregistrând o creștere de 47% a cifrei de afaceri, recuperând în totalitate cifra de afaceri pierdută în perioada restricțiilor de circulație și a activităților medicale de prevenție

“Chiar dacă pandemia va continua, acum eforturile noastre, ale tuturor, capătă și mai multă putere, odată cu anunțarea primului vaccin anti-COVID. Vom fi în linia întâi în continuare, exprimându-ne deja disponibilitatea către Ministerul Sănătății pentru a facilita distribuirea vaccinului și implicit accesul la vaccinare în rândul populației, în măsura în care se va considera necesar, prin rețeau noastră de peste 150 de centre de recoltare distribuite la nivel național. În paralel, ne dorim să continuăm investițiile, să ne extindem, având la dispoziție noua majorare a creditului, în valoare de 20 milioane euro, la care se adaugă lichidități importante generate de diviziile noastre de business, fonduri ce vor fi folosite pentru dezvoltarea mai multor proiecte privind recuperarea pacienților post COVID-19, și nu numai. În plus, avem activ programul de achiziții și analizăm, în prezent, oportunitatea unirii forțelor cu mai mulți jucători inclusiv din zona farma care, credem noi ca va avea un aport important la revenirea economică și menținerea sănătății populației în anii care urmează. De asemenea, ne îndreptăm atenția și spre proiecte ce țin de zona de prevenție, cercetare și digitalizare”, a mai spus Mihai Marcu, Președinte și CEO MedLife Group.





“Totodată, vom continua, gradual, lucrările la dezvoltarea proiectului MedLife Medical Park, care are potențialul de a deveni în perioada următoare cel mai complex proiect medical din România din ultimii 30 de ani. Noile investiții și achiziții vor fi atent calibrate în funcție de evoluția pandemiei”, a declarat Mihai Marcu, Președinte și CEO MedLife Group.

“În ciuda pandemiei, flexibilitatea și inventivitatea echipei de management și capacitatea de adaptare rapidă la noi servicii, precum și mixul de activități medicale susținute în zonele de spitale, clinci, corporate, farma și stomatologie, ne-au dus la un un rezultat financiar bun și ne bucură să vedem că eforturile noastre de anul acesta se traduc atât în sprijinul oferit populației, cât și în grafice de performanță economică. Aceste rezultate ne oferă o perspectivă excelentă pentru perioada de recuperare economică și socială dificilă de după pandemie. Atitudinea proactivă și măsurile preventive luate în avans, ne-au ajutat foarte mult să avem control asupra situației, sa ne protejăm pacienții și personalul și să ne gândim la perioada care urmează să vină. Cifrele arată bine, ne turăm din nou motoarele, structurăm planuri noi de business, reactivăm programul de achiziții și nu în ultimul rând, dezvoltăm proiecte noi ce țin de tehnologizare și cercetare”, a declarat Mihai Marcu, Președinte și CEO MedLife Group.Analiza evoluției financiare pe trimestre, Q2 vs Q3 a.c., arată o revenire remarcantă la nivel de grup, fiind înregistrată o creștere de 47% a cifrei de afaceri. Potrivit reprezentanților MedLife, laboratoarele au atins cea mai mare creștere, de 85%, urmate apoi de spitale, cu o creștere de 64 %, dar și de linia de stomatologie prin rețeaua DENT ESTET, care a avut o revenire foarte bună, dată fiind interdicția de funcționare impusă la nivelul clinicilor de stomatologie în prima parte a anului.“După cum am arătat-o încă de la bun început, ne-am oferit tot sprijinul autorităților pentru a lupta împreună cu această pandemie, iar una dintre marile acțiuni pe care le-am implementat a fost crearea într-un timp record a patru laboratoare COVID-19, reușind să sprijinim DSP-ul în numărul tot mai mare de teste efectuate. Mai mult decât atât, pentru a degreva spitalele de stat ultra-aglomerate, ne-am pus la dispoziție sălile de chirurgie, saloanele din spitale și echipa medicală pentru a prelua pacienții cronici, monitorizându-le îndeaproape afecțiunile și acordându-le cel mai bun tratament. Și vom continua în același ritm”, a declarat Mihai Marcu, Președinte și CEO MedLife Group.În perspectivă, pentru finele acestui an, dar și pentru primele luni ale anului viitor, reprezentanții companiei anunță că vor continua să fie receptivi și proactivi la tot ce aduce această pandemie, dar totodată, vor continua și planurile de dezvoltare și extindere post-COVID.