Sistemul Medical MedLife își consolidează poziția în Capitală și anunță achiziționarea pachetului integral de acțiuni al Centrului Medical Veridia

Centrul Medical Veridia activează pe piața de servicii medicale private de 17 ani, fiind un jucător de tradiție în Capitală. Și-a început activitatea cu un laborator de analize medicale și ulterior și-a consolidat poziția prin dezvoltarea unui centru medical de mari dimensiuni care încorporează 20 de cabinete și care, asigură servicii medicale de specialitate, consultații de medicină generală și consultații de specialități diferite, investigații paraclinice, tratamente și intervenții de mică chirurgie. Adițional, pentru recoltarea probelor în scopul testării de laborator, centrul cuprinde și patru puncte de recoltare, situate în cartierele Berceni, Militari, Drumul Taberei și Pantelimon.De la începutul lunii septembrie a.c., Centrul Medical Veridia, prin laboratorul de biologie moleculară, se află în parteneriat cu Direcția de Sănătate Publică (DSP) pentru testare RT-PCR, destinată depistării virusului SARS-CoV-2, având o capacitate de 400 de probe pe zi.“Prin această achiziție ne consolidăm poziția în Capitală si pe piața clinicilor care oferă servicii medicale în relație cu CAS. În plus, ne extindem rețeaua de laboratoare COVID-19, reușind astfel să răspundem unui număr și mai mare de solicitări pe partea de testare, solicitări ce vin atât din partea autorităților, cât și direct din partea pacienților. Veridia, cunoscut în principal ca Centrul Medical Basarab, are o structură de business bine închegată, cu rezultate bune și un potențial mare de creștere și dezvoltare. Așa cum am anunțat în repetate rânduri, acțiunile noastre principale din ultima perioadă au fost concentrate asupra suportului oferit pacienților pentru serviciile de care au avut nevoie, dar și a autorităților în lupta cu răspândirea virusului, acționând instant în funcție de context. Însă nu ne-am oprit din a lucra și la celelalte programe de extindere și achiziții, chiar dacă la un ritm mai lent și precaut. De aceea, am analizat bine piața, iar decizia de a introduce în grup o companie precum Veridia este una bună, mai ales în contextul în care discutăm despre o companie de servicii medicale care s-a adaptat foarte bine contextului, a venit în sprijinul statului prin testare COVID și a oferit pacienților servicii de screening care să răspundă fix nevoilor actuale”, a declarat Mihai Marcu, Președinte și CEO MedLife Group.Totodată, Veridia este unul dintre furnizorii relevanți de servicii medicale în contract cu Casa de Asigurări de Sănătate a Municipiului București (CASMB), acoperind peste 25 de specialități, printre care alergologie, ORL, endocrinologie, obstetrică-ginecologie, pediatrie, cardiologie, pneumologie, gastroenterologie și neurologie. Pentru segmentul de corporate, centrul medical joacă un rol important, deoarece asigură companiilor și servicii medicale de medicina muncii.“Suntem bucuroși și onorați de acest parteneriat și că putem face parte din grupul MedLife. Pentru noi reprezintă o oportunitate imensă de dezvoltare, deoarece vom beneficia atât de know how-ul unei companii de top în zona medicală, cât și de expertiză în zona de management financiar și organizațional. Totodată, ne bucură să vedem că eforturile noastre au fost apreciate, și aici mă refer la faptul că am reușit, datorită experienței și profesionalismului dobândit, să oferim testare RT-PCR populației Bucureștiului. Avem o echipă puternică de specialiști, kituri de diagnostic de înaltă acuratețe, un flux de testare ce cuprinde măsurile de siguranță și protecție, îndeplinind astfel toate criteriile, oferind rezultate într-un timp scurt solicitărilor”, a declarat Gabriela Mocanu, Director Executiv Centrul Medical Veridia.Prin preluarea Centrului Medical Veridia, grupul MedLife ajunge la un portofoliu de 27 de companii achizitionate, ultima anunțată fiind Centrul Medical Micromedica. “Avem și alte achiziții în plan urmând să le anunțăm pe măsură ce avansăm cu acestea”, a mai declarat Mihai Marcu.