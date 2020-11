Consiliul Concurenței: Cererea pentru vaccinuri gripale a crescut mult în acest an, dar prețurile din farmacii au rămas la nivelul de anul trecut

Conform datelor furnizate de Ministerul Sănătății, pentru sezonul 2020-2021, s-au achiziționat 3 milioane de doze de vaccin gripal, o cantitate dublă față de anul trecut, din care 330 000 doze s-au distribuit în luna septembrie și 500.000 în octombrie. Ministerul Sănătății a mai anunțat că 930.000 doze de vaccin gripal vor ajunge, în perioada următoare, la direcțiile de sănătate publică și mai apoi în cabinetele medicilor de familie, ultima tranșă urmând să fie livrată la începutul lunii decembrie.

Potrivit autorității de concurență, în perioada august - octombrie 2020, s-au comercializat, din care 75% au fost distribuite prin Programul Național de Sănătate, diferența fiind vândută pe piața liberă, prin farmacii. Comparativ, în aceeași perioadă a anului trecut, s-au vândut 736.560 doze de vaccinuri gripale, procentul distribuit prin Programul Național de Sănătate fiind tot de 75%.În România, sunt autorizate pentru a fi puse pe piață trei vaccinuri gripale:, disponibile sub formă de seringă preumplută, șisub formă de spray sau aplicator nazal.Deși toate cele trei vaccinuri vizează aceleași tulpini de virus, Vaxigrip și Influvac au o Denumire Comercială Internațională (DCI) comună – vaccin gripal inactivat, iar Fluenz are o DCI distinctă, respectiv vaccin gripal viu atenuat.Vaccinurile gripale sunt incluse în Programul Național de Vaccinare și se distribuie prin intermediul medicilor de familie pentru a fi vaccinate gratuit persoanele cu vârsta peste 65 de ani, cu boli cronice, în special boli respiratorii şi cardiovasculare, boli metabolice, copiii şi bătrânii instituționalizați, personalul medical şi gravidele, conform recomandărilor Organizației Mondiale a Sănătății (OMS). Astfel, Ministerul Sănătății a încheiat, anul trecut, un Acord cadru de achiziționare de vaccin gripal inactivat (Vaxigrip/Influvac) pentru o perioadă de 4 ani.Astfel, în anul 2020,, respectiv 193.231 în anul 2020 față de 145.162 în anul 2019. De asemenea, în anul 2020, au fost achiziționate cu peste 1.600% mai multe vaccinuri gripale vii atenuate, prin raportare la anul 2019, respectiv de la 1.668 vaccinuri în 2019 la aproximativ 30.000 vaccinuri în 2020.Astfel, prețurile maxime reglementate (conform CANAMED[1]) sunt între 51 și 60 lei pentru o doză de vaccin gripal inactivat și 130 lei pentru un pulverizator sau 1.060 lei pentru 10 aplicatoare de vaccin gripal viu atenuat.Vaccinurile gripale fac parte din categoria mai largă a vaccinurilor sezoniere, diferite de vaccinurile pandemice, și protejează împotriva virușilor gripali care circulă în mod curent.În perioada februarie-martie a fiecărui an, OMS publică recomandări cu privire la componența vaccinurilor gripale aferente sezonului următor, pe baza prognozelor referitoare la contextul epidemiologic.