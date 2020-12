[P] Drone Guard: Răspuns la amenințările viitorului

Au apărut noi aplicații în jurul acestei tehnologii care îndeplinesc o varietate de funcții vitale, cum ar fi utilizarea de către trupele militare pentru supraveghere și sprijin, precum și transportul mărfurilor mici, monitorizarea la distanță, măsurare, detectare și misiuni de securitate pentru a proteja infrastructurile; servicii agricole, monitorizarea pescuitului și silviculturii; livrarea coletelor și a aprovizionarii medicale; și purtarea de camere video pentru a deservi evenimente sportive în domeniul civil. Nu există nicio îndoială că aplicații suplimentare vor începe să utilizeze această tehnologie, făcând cerul foarte ocupat și posibil periculos.Una dintre principalele probleme legate de aceste drone nu este doar faptul că se pot deplasa mai repede, un timp mai mare și pot transporta camere și sarcini utile mai mari și sofisticate, cum ar fi grenade și alți explozivi, ci faptul că există un efort din ce în ce mai mare depus de către persoane sau grupuri de persoane care modifică software-ul open source pentru a utiliza din ce în ce mai multe moduri noi de manipulare a acestuia. Mai mult, există drone sofisticate specializate care funcționează independent de un sistem de comunicație la distanță, cum ar fi navigarea prin intermediul camerei de bord.Unul dintre principalele sisteme C-UAS validate în luptă disponibile pe piață astăzi a fost dezvoltat de ELTA Systems (o filială a Israel Aerospace Industries) și se numește Drone Guard . Drone Guard este un sistem integrat multi-strat, multi-senzor care se bazează pe senzori sofisticati și diferiți. Radarul AESA 3D, cu bandă X, 360 ° (rotativ / nerotabil) și sistemul de informații și comunicații pasive (COMINT) detectează și clasifică ținte care emit și nu emit de la câțiva kilometri distanță. Odată verificată prezența unei drone, radarul direcționează sistemul EO pentru a-l identifica. După detectarea și identificarea imediată, se neutralizează țintele de către sistemul Drone Guard, folosind diferite efecte. Sistemul poate bruia și perturba în mod eficient canalul de control și navigație al dronei, cu ajutorul unei serii de protocoale de comunicații care pot „împiedica” o singură dronă sau o grupare de drone din spațiile păzite sau să le dea jos în siguranță folosind metode de „aterizare” cibernetică. În plus, sistemul Drone Guard are o caracteristică unică care neutralizează fizic drona care amenință. Toate aceste module sunt controlate printr-o interfață C2 unificată care integrează toate funcțiile pentru a simplifica misiunea operatorului. Sistemul este echipat cu algoritmi de decizie avansată încorporați și de inteligență artificială (AI) pentru analiza și tratarea amenințărilor. Sistemul Drone Guard poate fi instalat pe vehicule în mișcare, locuri fixe și nave sau poate fi transportat manual.Abordarea multi-senzor, multi-strat a sistemului Drone Guard permite forțelor de securitate să aleagă orice combinație care se potrivește cel mai bine cerințelor lor. În plus, sistemul Drone Guard este o arhitectura deschisă, permițând integrarea oricărui senzor terță parte în sistem. Oferind o capabilitate C-UAS sofisticată și agilă, sistemul Drone Guard este bine poziționat pentru a proteja civilii și forțele militare împotriva amenințării tot mai mari a dronelor. Peste 100 de sisteme Drone Guard au fost dislocate cu succes în întreaga lume într-o varietate de configurații.