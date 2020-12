Întâlnirea premierului interimar cu oficialii americani / A fost semnat un acord pentru reactoarele de la Cernavodă și au discutat despre proiectul feroviar Constanța – Gdansk

La discuții au participat, de asemenea, Raluca Turcan, vice-prim-ministru al României, și Virgil Popescu, ministrul economiei, energiei și mediului de afaceri.Ministrul economiei Virgil Popescu, și ambasadorul SUA, Adrian Zuckerman, au semnat Acordul dintre Guvernul României și Guvernul Statelor Unite ale Americii privind cooperarea în legătură cu proiectele nuclearo-energetice de la Cernavodă și în sectorul energiei nucleare civile din România, parafat cu prilejul vizitei în SUA, de la începutul lunii octombrie, a ministrului român.Discuțiile de la Palatul Victoria s-au axat pe cooperarea bilaterală legată de Parteneriatul Strategic România-SUA, în domeniul politic, militar, energetic și economic, în special cu referire la implicarea americană în proiecte strategice de interes major pentru România, inclusiv cele promovate în cadrul Inițiativei celor Trei Mări (I3M).Au fost purtate discuții despre importanța realizării prioritare a proiectului feroviar Constanța – Gdansk (Rail2Sea), proiect transnațional cu impact strategic asupra dezvoltării economice, dar și cu implicații asupra asigurării mobilității militare între Nordul și Sudul Flancului Estic al NATO. Totodată, prim-ministrul Nicolae-Ionel Ciucă a făcut referire la necesitatea implementării proiectului rutier Via Carpatia.Partea americană și-a reafirmat angajamentul față de Parteneriatul Strategic dintre România și SUA, inclusiv în ceea ce privește rolul Băncii de Import-Export a SUA în sprijinirea exporturilor americane către România și a realizării proiectelor legate de Centrala nucleară de la Cernavodă. Reprezentanta Departamentului Energiei a exprimat, în acest context, apreciere pentru parteneriatul îndelungat cu România în domeniul energetic.Kimberly Reed, preşedintele Băncii de Import-Export al SUA, a vizitat marți centrala nucleară de la Cernavodă, alături de Adrian Zuckerman. Vizita a avut loc cu scopul inițierii implementării acordului semnat cu Exim US pentru realizarea proiectelor nucleare strategice ale României.Reamintim că România și SUA au parafat în luna octombrie un acord interguvernamental pentru construirea Unităților 3 și 4 ale Centralei de la Cernavodă, pentru retehnologizarea Unității 1 și pentru cooperare pe diverse paliere în domeniul nuclear civil din România.Pe lângă acest acord, mai există un memorandum de înțelegere cu EXIM US (Banca de Export-Import a SUA) pentru o finanțare de 7 miliarde de dolari pentru dezvoltarea proiectelor din domeniul nuclear, dar si alte domenii.În urmă cu câteva luni, Guvernul Orban a renunțat la chinezii de la CGN pentru construirea reactoarelor 3 și 4 de la Cernavodă.