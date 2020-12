Iulian-Robert Tudorache renunţă la funcţia de preşedinte al CA al Nuclearelectrica

Consiliul de Administraţie al Nuclearelectrica, singurul producător de energie nucleară din România, a convocat acţionarii pe 27 ianuarie, unul dintre punctele de pe ordinea de zi fiind revocarea lui Iulian-Robert Tudorache din funcţia de membru al CA, ca urmare a renunţării la mandat, potrivit unui raport la bursă citat de Ziarul Financiar, citat de Mediafax.



Totodată, în aceeaşi zi, acţionarii vor trebui să aprobe revocarea lui Cristian Gentea din funcţia de membru al Consiliului de Administraţie ca urmare a încetării de drept a contractului de mandat, având în vedere că acesta a fost ales recent primar al municipiului Piteşti.

Iulian Robert Tudorache a fost numit în 2017 secretar de stat in Ministerul Energiei, in locul lui Cristian Busu, care a fost eliberat din functie, conform unor decizii ale premierului Sorin Grindeanu. Tudorache a fost la acea dată seful ALDE Pitesti, apropiat de Andrei Gerea, fost ministru al energiei si fost deputat ALDE de Arges. Tudorache a candidat fara succes acum patru ani la Senat, pe listele ALDE Arges A fost consilier al fostului ministru Andrei Gerea, pozitie din care a fost recompensat cu o multime de sinecuri in companii energetice de stat, castigand din toate acestea peste 155.000 lei in 2015.