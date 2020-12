Corporate Report: Un cuplu de miliardari urmărește s-o detroneze pe Tesla lui Elon Musk

Henrik și Geeta Fisker pot fi descriși drept un puternic cuplu clasic, hotărât să lase o moștenire în industria auto.Henrik este un faimos proiectant de mașini care a rămas pe dinafară după ce compania lui de automobile electrice, Fisker Automotive, s-a prăbușit acum șapte ani. Înainte, se bucurase de o carieră cu adevărat de succes.Proiectase cabrioletul argintiu decapotabil BMW Z8 pentru Pierce Brosnan în filmul „The World Is Not Enough” din seria James Bond și de asemenea condusese studiourile de proiectare de la Aston Martin până să fie unul din primii consultanți ai lui Elon Musk pentru Tesla, lucrând la Model S.După pauza menționată, vrea acum să-i dea de furcă lui Tesla, și are ceva ce îi lipsise înainte: soția sa Geeta, CFO la Fisker Inc.Geeta este din India și are mai multe diplome în științe, inclusiv un doctorat în biotehnologie de la Cambridge University, unde a fost și Research Newton Fellow. A dirijat investiții pentru o clientelă de cel mai înalt nivel din lume.Despre compania din Los Angeles a lui Fisker, „Forbes” scrie că este una publică de această dată, colectând peste un miliard de dolari după oferta publică inițială din octombrie. Prețul acțiunilor a crescut cu 56% după ce compania s-a ridicat dintre ruine.„Avem stiluri total diferite de lucru. Aproape că aș spune că este o alocare de tipul emisferă stângă/dreaptă a creierului. Emisfera dreaptă este cea creativă, așa că e Henrik. Cea stângă este creierul analitic, condus de date. Aș spune că aceasta sunt eu”.Fisker OceanCuplul intenționează să vândă Fisker Ocean, un SUV cu baterie, începând din 2022. Prețul de vânzare este acum de 37.500 de dolari. Unul din modelele mai ieftine ale lui Tesla, Model S, începe de la 36.200 de dolari.„Unul din lucrurile de care se ocupă Geeta este să mai taie din costuri. Unul dintre ale mele este să asigur că avem un produs stelar”.Miza cea mare pe care au declarat-o în această nouă versiune a companiei este să se asigure că au controlul asupra evoluției. Fisker Automotive a avut parte de o lecție dură pentru că omonimului său, care este și proiectant-șef, CEO și membru al consiliului director, i-a lipsit o calitate crucială: aceea de proprietar.„Nu a avut nici măcar o acțiune a companiei”, spune Geeta. „Proprietatea este singurul mod de a influența deciziile, deciziile corecte. De aceea, când am structurat afacerea ... ceea ce a fost cu adevărat important pentru noi au fost voturile decisive. Deoarece nu voiam o repetare a ceea ce s-a petrecut data trecută, când alții au venit și au luat hotărârile”.Cuplul a avut multe de depășit până să ajungă în acest punct. După ce și-au investit economiile de o viață în noua companie, Geeta a aflat că are cancer de sân. „A primit un apel (de la doctorul ei) în timpul unei convorbiri cu investitorii”, spune Henrik.„În ciuda acestei bombe, a continuat să lucreze cu băncile și investitorii în săptămânile care au urmat, chiar și când a trecut prin două operații și radioterapie. Terapia medicală s-a încheiat în noiembrie”.Geeta, vindecată acum de cancer, punctează că, dacă firma eșuează, sunt amândoi șomeri în viitorul imediat. „Henrik și cu mine nu vom mai obține nicio slujbă dacă dăm greș, suntem terminați. Nu facem asta ca să ne îmbogățim. O facem pentru că vrem să avem o companie uimitoare care face mașini uimitoare. Vrem cu adevărat să facem mașini excelente și verzi, care să fie abordabile”. Dar se pare că în fața soților Fisker se întinde un drum dificil.Averea personală a lui Elon Musk a atins un nou vârf vineri, când Tesla se pregătește să-și facă debutul pe S&P 500 Index. Ultimul salt al acțiunilor a ridicat averea netă a lui Musk cu 9 miliarde de dolari, până la 167,3 miliarde, conform lui Bloomberg Billionaires Index.Antreprenorul de 49 de ani, născut în Africa de Sud, a strâns 139,7 miliarde de dolari în acest an, o valoare care depășește averea netă a oricărei alte persoane de pe planetă în afară de Jeff Bezos, fondatorul lui Amazon.com Inc, care este primul în Index cu 187,3 miliarde. ( The South African