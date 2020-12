Corporate News: Acțiunile Tesla scad după debutul în S&P 500 din cauza noii tulpine de coronavirus

Compania condusă de Elon Musk, care are o capitalizare de piață de 659 de miliarde de dolari, are o pondere de 1,69% în S&P 500 și este al cincilea mare membru al indexului. O mișcare cu 11,11$ a acțiunilor va deplasa cu 1 punct S&P 500.Cooptarea lui Tesla în S&P 500 vine după ce compania a raportat în octombrie al cincilea profit trimestrial consecutiv. Includerea în index este o „validare evidentă a traiectoriei de profitabilitate în perspectivă a companiei”, apreciază analistul Dan Ives de la Wedbush Securities, care a ridicat obiectivul de preț la 715$/acțiune, de la 550$. El crede că acțiunile ar putea atinge și prețul de 1.000$ într-un scenariu în care piața va evolua favorabil.De când S&P Dow Jones Indices a anunțat pe 16 noiembrie că va adăuga compania în indexul-reper, acțiunile Tesla au urcat cu 70% până vineri, aducând încă 272 de miliarde de dolari la capitalizarea de piață. În comparație, Toyota Motor Corp., al doilea producător de automobile din lume ca valoare de piață, a fost evaluată la 210 miliarde de dolari.Acțiunile Tesla au urcat cu 731% în acest an, timp în care S&P 500 a câștigat 15%.