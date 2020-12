​Năsui, ministrul propus la Economie vorbește de debirocratizarea sistemului: „Antreprenorii trebuie să petreacă cât mai puține ore în an făcând hârtii pentru stat”

„În ultimii 4 ani m-am luptat în parlament pentru a ajuta economia și întreprinderile române. Cei care urmăriți această pagină știți foarte bine cum. Nu prin privilegii selective, ci prin debirocratizare și simplificări de care să beneficieze toată lumea. Cu 9% din parlament, am reușit să trec 8 legi de debirocratizare profundă care au eliminat milioane de hârtii inutile și chinuitoare pentru întreprinzătorii români și pentru ONG-uri”, scrie pe Facebook noul ministru propus la Economie, Claudiu Năsui.„În viitor avem foarte multe de făcut. Trebuie să folosim la maximum banii europeni pentru întreprinderi. Sunt fonduri nerambursabile pe care nu le accesăm suficient de repede în momente critice pentru economia noastră”, mai spune parlamentarul USR.„O altă misiune centrală a ministerului va fi debirocratizarea. Din parlament am putut face un număr limitat de lucruri. Din guvern, vom putea face mai multe. România trebuie să devină o țară în care este ușor să îți înființezi o firmă și să încerci o idee de afacere. Antreprenorii trebuie să petreacă cât mai puține ore în an făcând hârtii pentru stat. Ei trebuie să se concentreze asupra firmei lor pentru a-i da cea mai bună șansă de reușită. Unele idei de afaceri se vor dovedi proaste, vor eșua și vor da faliment, dar acelea care vor reuși vor produce valoare și vor aduce României prosperitatea de care are nevoie”, susține ministrul propus la Economie.Cine este Claudiu Năsui, propunerea pentru Ministerul Economiei: Militant pentru zero impozite și contribuții pe echivalentul salariului minimhttps://economie.hotnews.ro/stiri-companii-24501003-cine-este-claudiu-nasui-propunerea-pentru-ministerul-economiei-militant-pentru-zero-impozite-contributii-echivalentul-salariului-minim.htm