Betano sprijină cadrele medicale din linia întâi și industria HoReCa din România, prin proiectul „Masă pentru Doi”

Încă de la începutul pandemiei, multe companii s-au organizat și au oferit sprijin în lupta împotriva COVID-19, prin donații, achiziționarea de echipamente medicale, mâncare etc. Iar brandurile, mai mult ca oricând, au încurajat donațiile și adaptarea la noua normalitate. BETANO a jucat un rol activ în sprijinul comunităților locale, prin activități de CSR menite să sprijine societatea în lupta împotriva COVID-19.

BETANO.com , cea mai bună platformă mobilă de cazinou online și pariuri sportive din lume, conform EGR Awards 2019, demarează proiectul „Masă pentru Doi”, o inițiativă de susținere a sectoarelor din România care au resimțit în mod direct și imediat efectele crizei pandemice - sănătate și HoReCa. În perioada 17 decembrie 2020 - 15 ianuarie 2021, BETANO ține restaurantele mici în mișcare și oferă personalului medical din linia întâi 15.000 de mese calde, cu ajutorul Asociației CSR Nest.

„Misiunea BETANO a fost dintotdeauna aceea de a ne dezvolta responsabil. Ne-am concentrat eforturile asupra investiției, inovației și extinderii regionale și am fost mereu atenți la nevoile celor din jur. Aceste valori ne guvernează permanent activitatea și ne încurajează să ne punem experiența și capitalul în slujba societății, ori de câte ori este nevoie. Pentru BETANO, calitatea de a fi membru al unei comunități înseamnă mai mult decât simpla aliniere la normele locale și internaționale. Considerăm că această calitate ne obligă să răsplătim încrederea acordată, sprijinind dezvoltarea durabilă a întregii societăți”, a declarat Dragoș Mîndreci, Country Manager BETANO România.

„Credem în solidaritate și responsabilitate, valori care se regăsesc în activitatea noastră. Criza pandemică a adus, odată cu ea, o realitate la care am încercat să ne adaptăm constant și am intervenit acolo unde era mai mare nevoie de susținere. Cadrele medicale duc o luptă neobosită, iar impactul economic este tot mai vizibil. Tocmai de aceea, am căutat de data aceasta soluții pentru a ușura povara din două sectoare puternic afectate. Astfel, Masă pentru Doi le oferă un moment de respiro celor care se îngrijesc de sănătatea noastră, susținând totodată activitatea restaurantelor mici”, a declarat Roxana Dinescu, Marketing Manager, Brand & Communications BETANO România.

Spitalele incluse în proiect sunt:

2. Spitalul Clinic de Urgență pentru Copii „Grigore Alexandrescu” București;

3. Spitalul Clinic Județean de Urgență Craiova;

4. Spitalul Județean Cluj;

5. Spitalul Clinic Județean de Urgență „Pius Brînzeu” Timișoara.

