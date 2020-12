MedLife anunță a doua achiziție pharma: lanțul de farmacii CED Pharma

​Sistemul Medical MedLife anunță semnarea tranzacției pentru preluarea pachetului integral de acțiuni ale grupului de companii CED Pharma. Este a doua achiziție a grupului pe segmentul pharma, anunțată în decursul a două săptămâni.

Noile farmacii parte a grupului CED Pharma se regăsesc în incinta unor unități spitalicești și vor asigura continuitate pentru strategia de dezvoltare a grupului MedLife pe segmentul pharma ce are la bază interdependența între unitățile medicale și farmacii. Prin această achiziție Grupul MedLife va ajunge la o rețea de 20 de farmacii. Dacă tranzacțiile CED Pharma și Pharmachem vor fi finalizate, MedLife va ajunge la un portofoliu de 30 de companii achiziționate, fiind compania cu cea mai mare expertiză de cumpărare și integrare a unui grup de companii sau firme medicale.

CED Pharma face parte dintr-un grup de firme, care are în componență 6 farmacii, toate localizate în București. La nivelul anului 2019, compania a înregistrat o cifră de afaceri de 4 milioane de euro, în creștere cu 6% față de anul precedent.“Așa cum am anunțat acționarii noștri, continuăm să ne consolidăm și să ne diversificăm segmentele de activitate. Structura actuală de business încorporează 6 divizii de business: clinici, laboratoare, spitale, stomatologie, farmacii și servicii corporate, iar acest tip de structură ne ajută să rezolvăm integrat nevoile actualului pacient, dar mai ales nevoile viitorului pacient. Achiziția CED Pharma reprezintă un pas firesc în programul de achiziții, întrucât ne ajută nu doar să consolidăm divizia noastră de farmacii PharmaLife, dar și să asigurăm continuitate pentru strategia noastră de dezvoltare pe segmentul pharma bazată pe interdependența între unitățile spitalicești și farmacii, toate cele 6 farmacii noi fiind în incinta unui spital sau în apropierea acestuia. Credem cu tărie faptul că zona pharma va avea o contribuție importantă pentru pacientul următorilor ani, pentru menținerea sănătății populației și a economiei țării și va fi foarte conectată la serviciile medicale tocmai pentru a putea oferi soluții integrate pentru nevoile medicale ale pacientului de mâine”, a declarat Mihai Marcu, CEO și Președinte MedLife Group.Tranzacția urmează să fie analizată de Consiliul Concurenței. “Odată finalizată această tranzacție, cele 6 farmacii vor fi integrate în rețeaua proprie PharmaLife, numărul total al unităților urmând să ajungă la 20 de farmacii, în contextul în care am mai adăugat de curând alte 2 farmacii în portofoliu, pe care le anunțăm tot cu această ocazie. Mai mult decât atât, prin aprobarea de către Consiliul Concurenței a celor două achiziții pharma anunțate, Pharmachem și CED Pharma, grupul MedLife va fi prima companie medicală privată din România care depășește un sfert de miliard de euro ca și cifră de afaceri. Este o confirmare clară legată de performanța unui management românesc, a medicilor români și a soluțiilor gândite și dezvoltate cu resurse locale. Este o confirmare în plus legată de faptul că putem crește capitalul românesc și, împreună putem să ducem economia României la un alt nivel. Vom continua politica de achiziții și în anul 2021, având în acest sens discuții cu câțiva operatori privați de servicii medicale din România, dar nu excludem tranzacții de mai mică dimensiune în țările învecinate. Suntem mândri că o companie cu capital românesc, listată la BVB, a reușit nu doar să gestioneze provocările pandemiei și să se implice în comunitate, dar și să devină un lider regional în medicină privată”, a declarat Mihai Marcu.