Corporate News: Procurorii cer nouă ani de închisoare pentru Lee Jae-yong, șeful lui Samsung

Cazul este un element-cheie într-un scandal exploziv din 2016 care a provocat luni de proteste publice și descăunarea președintelui Coreei de Sud. Decizia curții l-ar putea retrimite pe Lee la închisoare pe baza acuzațiilor că i-a mituit pe fostul președinte Park Geun-hye și pe vechea confidentă a acestuia pentru a obține sprijinul guvernului în încercarea sa de a-și consolida controlul asupra lui Samsung.Rejudecarea are loc în contextul în care Lee este sub o imensă presiune pentru a efectua tranziția la Samsung, după ce Lee Kun-Hee, tatăl său și președinte la Samsung, a decedat în octombrie.Echipa acuzării, condusă de procurorul independent Park Young-soo, a cerut Înaltei Crți de la Seul să-l condamne pe Lee la închisoare. Ei au afirmat că Samsung „a urmărit beneficii incorecte mai activ” decât alte companii. Procurorii au spus că Samsung, care este cea mai mare companie din Coreea de Sud, ar trebui „să constituie un exemplu” pentru eforturile de a stăvili corupția.„Samsung este un grup de afaceri cu o putere imensă și chiar se spune că firmele din Coreea de Sud sunt împărțite în Samsung și non-Samsung”, au spus procurorii în comentariile finale. „Statul de drept și principul egalitarist ... sunt menite să-i pedepsească pe cei de la putere și cu putere economică conform standardului egal”.Procurorii au cerut curții să condamne la șapte ani de închisoare trei foști executivi de la Samsung, iar pe altul la cinci ani.Lee, 52 de ani, vicepreședinte la Samsung Electronics, a fost condamnat în 2017 la cinci ani de închisoare pentru mită de 8,7 milioane de dolari pentru Park și vechea sa confidentă Choi Soon-sil. Dar a fost eliberat la începutul lui 2018 după ce Înalta Curte de la Seul i-a redus pedeapsa la 2 ani și 6 luni și a suspendat-o, respingând dovezi importante și reducând dimensiunea mitei.Anul trecut, Curtea Supremă a retrimis cazul la înalta curte, hotărând că mita lui Lee a fost subevaluată. A decis că trebuie considerați drept mită și banii cheltuiți de Samsung pe trei cai de curse ai fiicei lui Choi și pentru finanțarea unei fundații pentru sporturi de iarnă conduse de o nepoată a lui Choi.Avocații lui Lee au afirmat că esența scandalului din 2016 a fost abuzul de putere al fostului președinte Park, care a încălcat libertatea și drepturile de proprietate ale companiilor. Avocații au spus că Lee și ceilalți foști executivi de la Samsung implicați în scandal nu fost capabili să reziste presiunilor lui Park și Choi și că ei și Samsung nu au primit favoruri speciale de la guvernul lui Park.Lee s-a scuzat cu privire la caz, spunând că „totul este din vina mea” și că „mă căiesc profund și sunt rușinat de mine însumi”. A spus că nu se va mai implica în nicio activitate care să provoace neînțelegeri și s-a angajat să se dedice contribuțiilor la societatea sud-coreeană.Lee a reiterat și promisiunea anterioară de a nu trece drepturile de management către copiii săi și de a înceta să stăvilească încercările angajaților de a se organiza în sindicate.Presa sud-coreeană informează că Înalta Curte de la Seul se va pronunța pe 18 ianuarie.Procurorii au emis în septembrie pentru Lee acuzații separate de manipulare a prețurilor acțiunilor, încălcare a atribuțiilor și audit fraudulos în legătură cu o fuziune din 2015 a două firme afiliate la Samsung care l-a ajutat pe Lee să-și întărească controlul asupra bijuteriei coroanei grupului, Samsung Electronics.Avocații lui Lee au respins acuzațiile, numindu-le „plângeri unilaterale”. Ei au spus că fuziunea din 2015 a fost „activitate normală de afaceri”. ( The Associated Press