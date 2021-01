Guvernul vrea să deblocheze vânzarea de acțiuni ale companiilor de stat / Reacția lui Ciolacu: Cîțu vrea să dea un nou asalt asupra avuției naționale

Se interzice, pentru o perioadă de 2 ani, înstrăinarea acțiunilor deținute de stat la companiile și societățile naționale, la instituții de credit, precum și la orice altă societate la care statul are calitatea de acționar, indiferent de cota de capital social deținută.

Se suspendă, pentru o perioadă de 2 ani, orice operațiuni privind înstrăinarea acțiunilor deținute de stat la companiile și societățile naționale, precum și la alte societăți la care statul are calitatea de acționar, aflate în curs de realizare.

Guvernul a discutat în primă lectură, la ultima ședință de Guvern, un proiect de act normativ privind abrogarea Legii 173/2020 care interzice vânzarea de acțiuni pe care statul le deține la companii și societăți naționale, pe o perioadă de doi ani. Această lege a fost inițiată de PSD și avea menirea să blocheze în primul rând vânzarea pe bursă a unor acțiuni precum cele de la Hidroelectrica. Intenția Guvernului de a abroga legea stârnește nemulțumirea PSD, șeful partidului cerându-i lui Klaus Iohannis să se opună și "să nu fie părtaş la acest furt".Cea mai așteptată vânzare de acțiuni ar fi cea a Hidroelectrica, una dintre cele mai valoroase companii din România, prin listarea la bursă. Ar urma să fie listat un pachet minoritar, însă această lege blochează întreg procesul.Legea a fost aprobată de Parlament, la inițiativa PSD, în vara anului trecut.Ciolacu consideră că "Iohannis trebuie să facă un singur lucru la şueta anticonstituţională cu miniştrii de la Cotroceni: să ceară imperativ ca acest Guvern să nu vândă pe nimic companiile româneşti!"."Timp de un an nu am permis ca acest Guvern de dreapta, care a dus România în faliment, să vândă tot din casă! Ne-am bătut cu ei în Parlament şi am reuşit să stopăm vânzarea activelor celor mai profitabile companii de stat: Hidroelectrica, Romgaz, Nuclearelectrica, Transgaz, CEC şi Aeroporturi Bucureşti", a mai spus Ciolacu.Acesta susține că prin această lege, Cîțu vrea să dea un nou asalt asupra avuției naționale. "Pentru că ştie că în curând nu-l va mai împrumuta nimeni, Cîţu vrea să dea un nou asalt asupra avuţiei naţionale şi să treacă peste legea PSD care îl bloca să vândă activele în plină criză sanitară şi economică. 10 miliarde de euro şi aproape 18.000 de salariaţi. Aceasta este miza lui Cîţu. Îl avertizez pe Iohannis să nu fie părtaş la acest furt! Şi să ia aminte că nici acum nu-i vom lăsa".