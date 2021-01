​[P] INTERVIU Hotca, Neagu, Sitaru & Asociații | Despre performanță, adaptabilitate și antifragilitate

Consultanță, asistenţă juridică şi reprezentare în toate categoriile de cauze penale atât în ceea ce privește latura penală, cât și latura civilă

Consultanță juridică pentru prevenirea unor probleme de natură penală

Redactare cereri adresate CEDO

Extrădare și proceduri transnaționale

Protecţia victimelor infracţiunilor

Consultanță, asistență și reprezentare în cauze din domeniul dreptului privat ș.a.

Perfecționarea profesională continuă a tuturor avocaților din cadrul societății;

Lărgirea echipei de avocați;

Implicarea mai accentuată în susținerea unor proiecte sociale;

Avocatură pro bono;

Organizarea mai multor manifestări științifice ș.a.

Anul 2020 a fost cu siguranță unul atipic. Aș zice că a fost chiar un an ieșit din orice tipare, total neobișnuit și excepțional, pe care un om îl întâlnește o dată în viață sau poate niciodată. Sigur, când menționez caracterul excepțional al anului 2020 am în vedere efectele produse de pandemia nemiloasă care a îngrozit lumea și a făcut ca omenirea să fie supusă peste tot pe glob unor măsuri restrictive de drepturi și libertăți. Dintre toate relele, poate cel mai dezagreabil lucru l-a reprezentat distanțarea socială impusă de autorități. Este o expresie nefericită, deoarece, deși fizic oamenii sunt distanțați, ei pot fi și trebuie să fie apropiați din punct de vedere social, deziderat realizabil prin folosirea facilităților oferite de noile tehnologii, dispozitivele informatice și inteligența artificială. Omul este esențialmente o ființă socială, iar tocmai sociabilitatea sa la poziționat în vârful ierarhiei tuturor ființelor, astfel că trebuia evitată utilizarea sintagmei distanțare socială, care putea fi înlocuită cu alta echivalentă. Spre exemplu, distanțare fizică. În ceea ce mă privește, am ignorat recomandarea oficială, anume aceea de distanțare socială, practicând o oarecare distanțare fizică. Într-adevăr, remote și virtual am fost alături de colegii mei și clienții societății noastre, folosind aplicațiile care permit interacțiunea de la distanță.Anul 2020 a fost un an plin de provocări. La nivel profesional a fost nevoie să gestionăm trendul ascendent al societății, ceea ce implică analiza eficienței muncii echipei și a fiecărui membru în parte, necesitatea extinderii echipei sau a colaborărilor, dezvoltarea profesională a fiecărui membru în parte, strângerea legăturilor cu clienții. Spiritul de echipă este foarte important pentru noi și dezvoltarea coeziunii echipei face parte din principalele deziderate, astfel că a trebuit să menținem un echilibru între atmosfera relaxată și volumul crescut de muncă. Sunt foarte mulțumit de modul în care echipa noastră a răspuns provocărilor acestui an.Dacă cineva mi-ar fi vorbit la finalul anului 2019, despre un scenariu al anului următor în care urma să ne confruntăm cu o criză pandemică având un astfel de impact, sigur l-aș fi luat în derâdere, fiindcă nu mi-aș fi putut închipui ce surprize ne vor aștepta în anul 2020.Din fericire fac parte dintr-o generație norocoasă, ce nu s-a confruntat până în prezent cu crize de amploare. Poate tocmai acesta este motivul pentru care șocul generat de incertitudine a fost de mare anvergură. Ne- a amintit astfel că oricare dintre noi este vulnerabil. În plus, la nivel psihologic, era greu de acceptat ca un avocat obișnuit să fie apelat tot timpul de clienți ori să își petreacă foarte multă vreme la parchete sau în sălile instanțelor de judecată, să se găsească dintr-o dată în situația de a sta încorsetat acasă. Pot afirma că anul 2020 a fost (și) un test de relaționare. În general, vorbesc mult cu clienții fie la telefon, fie în cadrul întâlnirilor organizate. Acum am vorbit și mai mult. Am transformat un moment aparent de stagnare (am în vedere perioada pentru care a fost decretată starea de urgență) într-un avantaj, pentru că am creat legături mult mai strânse cu clienții, aceștia simțind că suntem cu adevărat alături de ei.Nu am putut rămâne în permanență acasă, deoarece specificul activității societății noastre impune prezența și în împrejurări speciale. De pildă, au existat cauze la instanțe ce au prezentat caracter urgent, iar parchetele au desfășurat și ele activități în starea de urgență. Totodată, au existat afaceri care au avut o activitate prosperă în această perioadă, iar clienții au simțit nevoia să ne consulte, pentru a se asigura că nu vor exista probleme ulterioare.Pentru echipa noastră, anul bizar pe care l-am traversat a marcat o creștere a volumului de activitate. Trendul progresiv își găsește două explicații. Pe de o parte, în starea de urgență nevoile clienților s-au transformat ca urmare a dificultăților nou ivite iar, pe de altă parte, ne-am lărgit paleta de clienți din portofoliu.În pofida pandemiei, am atins majoritatea obiectivelor propuse pentru acest an. De fapt, aș spune că am depășit toate țintele, realizând multe lucruri deosebite.Odată cu instituirea stării de urgență au fost suspendate sau limitate drastic multe activități economice, sociale, culturale și sportive, printre care s-a numărat și activitatea judiciară, astfel că impactul asupra avocaturii de business autohtone a existat în mod evident și s-a manifestat în parametri similari cu cei observați la nivelul economiei. Restricțiile privind deplasarea persoanelor și a circulației mărfurilor au generat volens nolens un recul economic vizibil. În pofida cortegiului de consecințe economice negative aduse de urâta pandemie globală, echipa noastră de avocați a reușit să păstreze și chiar să crească numărul mandatelor primite de la clienții din domeniul afacerilor. Pare un paradox, dar explicația este una cât se poate de simplă, cel puțin așa pare acum, respectiv că ploaia de măsuri adoptate de autorități în special în perioada de început a pandemiei a putut fi gestionată rezonabil numai dacă oamenii de afaceri aveau lângă ei profesioniști ai dreptului cu felexibilitate în ceea ce privește timpul și modalitatea de lucru. Or, colegii mei au excelat la acest capitol și au fost alături de clienții societății, cu sfaturi juridice, cu redactări de înscrisuri și informări necesare și utile în timpul perioadei dificile traversate de partenerii noștri. Practic, în plină pandemie, deși am fost distanțați din punct de vedere fizic, între noi și clienți raporturile s-au derulat fără sincope, ba aș zice că un pic mai facil, prin intermediul dispozitivelor și facilităților informatice.Este evident impactul realităților sociale din acest an asupra avocaturii de business. Pandemia a ridicat numeroase probleme în acest an, una din cele mai solicitate ramuri fiind dreptul muncii. A fost nevoie de o reconfigurare rapidă la provocările impuse de distanțarea socială și accentul pus pe digitalizare, în special pentru a ne ajuta clienții să treacă peste șocul blocajului de la începutul anului, iar apoi peste limitările impuse de starea de alertă. În domeniul penal impactul s-a simțit poate mai puțin comparativ cu celelalte ramuri, întrucât au fost mai puține termene în instanță în prima parte a anului și poate în ultima parte, odată cu apariția și intensificarea valului doi (sau trei?) al pandemiei. Mă aștept la o revenire ușoară spre normal în 2021, mai ales în primăvară spre vară.Pandemia a afectat foarte multe afaceri, împrejurare ce a impactat implicit asupra activității avocaților. O parte din actorii pieței economice au fost obligași să reducă cheltuielile iar serviciile juridice au fost înlăturate ca urmare a reducerilor masive de costuri. Din păcate, în România, activitatea avocaților a rămas la stadiul în care este privită drept un cost, fiind ignorate beneficiile pe care le poate aduce pe termen mediu și lung.Unii antreprenori au reușit să se reprofileze din mers și să se adapteze astfel nevoilor generate de pandemie. Pentru a face față cerințelor activităților ce prezentau caracter de noutate, aceștia au constatat că trebuie să se bazeze pe îndrumarea juridică.În analiza efectuată nu trebuie ignorate business-urile ce s-au dezvoltat în pandemie. Oamenii de afaceri aflați într-o asemenea ipostază au înțeles că au nevoie de avocați pentru ca întreprinderile lor să aibă o dezvoltare durabilă.Pe mai departe, sperăm că ce a fost greu a trecut iar apariția vaccinului ne aduce speranța de redresare și revenire la normalitate, evoluția avocaturii de business fiind strâns legată de modul în care afacerile își vor regăsi cursul firesc al dezvoltării.Cu toate grelele încercări aduse de parșivul coronavirsus – SARS CoV-2, așa cu se poate constata, societatea al cărei coordonator sunt de 10 ani a dovedit antifragilitate, iar prin faptul trecerii cu bine peste criza produsă de pandemie echipa de avocați a căpătat o oarecare imunitate la evenimente impredictibile negative. Avocații noștri au ieșit întăriți și sunt convins că vor face față în continuare oricăror provocări similare. În toată această perioadă dificilă, fără a neglija rolul celorlalți, doi dintre membri echipei de avocați au avut contribuții esențiale la menținerea calității activității și moralului celorlalți avocați. Aceștia sunt: conf. univ. dr. Norel Neagu – șeful Departamentului de Drept penal și Alexandru Sitaru – șeful Departamentului de Drept privat. Pentru meritele lor profesionale și loialitatea dovedită le-am propus și au acceptat să devină parteneri-asociați. Totodată, am convenit să completăm denumirea societății astfel că HOTCA&ASOCIAȚII a devenit HOTCA, NEAGU, SITARU&ASOCIAȚII.La Hotca&Asociații avem o echipă sudată, coordonată de prof. univ. dr. Mihai Hotca. Evoluția spre actuala denumire a societății s-a făcut în mod firesc, de-a lungul timpului, formulă în care acționăm de câțiva ani. Noua entitate, Hotca, Neagu, Sitaru & Asociații, vine să formalizeze o evoluție naturală progresivă a echipei noastre. Prin noua denumire nu facem decât să afirmăm public faptul că am reușit să închegăm o echipă puternică în cei 10 ani de existență în actuala formulă. În ceea ce privește rolul fiecăruia în societate, Mihai Hotca este în continuare coordonatorul societății, eu mă ocup mai departe de Departamentul de Drept penal și Alexandru de privat. Aceasta nu înseamnă că avocații coordonați de mine nu fac civil sau consultanță, iar cei coordonați de Alexandru nu fac penal. La noi specializarea nu exclude lucrul în alte ramuri și nici nu este practic posibil, având în vedere interconexiunea ramurilor de drept. Noi vedem echipa HNSA ca o echipă unitară, cu atribuții diverse și interschimbabile ale membrilor ei.Activitatea mea în avocatură se împletește cu cea a domnului profesor Hotca. Colaborăm de ceva vreme iar acum mi-a propus să devin partener-asociat. Am fost onorat de propunerea dumnealui și am acceptat-o cu o mare încredere.În cadrul noii entități, rolurile vor fi similare celor îndeplinite până acum, respectiv conf. univ. dr. Norel Neagu va coordona Departamentul de Drept penal, iar subsemnatul va coordona Departamentul de Drept privat, toate activitățile fiind supervizate de domnul profesor Hotca.este o societate de avocaţi care oferă un evantai larg de servicii juridice, la un nivel profesional foarte ridicat, bazându-se pe o echipă de avocaţi robustă, cu o bogată experienţă în activitatea juridică (subsemnatul, conf. univ. dr. Norel Neagu, Cristina Hotca, Alexandru Sitaru, dr. Valentin Radu, Alina Tite, Diana Negru, Marius Tite ș.a.).Printe ariile de practică se numără:Principala noastră specializare este Dreptul penal, cu aplecare deosebită spre dreptul penal al afacerilor. În calitate de coordonator al departamentului de Drept penal, îmi propun să ne menținem și consolidăm trendul ascendent în piață. Aceasta se poate face numai cu o muncă susținută, servicii de înalt profesionalism și o conexiune specială cu principalii beneficiari, clienții noștri. Despre țintele noastre în privat îl las pe Alexandru să vorbească.Pentru perioada ce va urma, ne propunem să menținem la același nivel legăturile cu clienții deja existenți, astfel încât să le răsplătim încrederea și să le demonstrăm că au făcut o alegere bună atunci când au apelat la serviciile noastre.În altă ordine de idei, va fi foarte interesant de urmărit ce se va întâmpla cu activitatea Parchetului european și cum va acționa acesta începând din acest an.Nu în ultimul rând, credem că tot mai mulți oameni de afaceri vor înțelege utilitatea programelor de integritate și vor manifesta deschidere cu privire la implementarea politicilor adecvate în cadrul organizațiilor pe care le conduc, mai ales că am observat în decursul timpului eficiența și efectele acestora în cadrul companiilor. Raportat la experiențele noastre, am constatat că programele de integritate bine definite pe specificul companiei au prevenit ori au detectat mai multe probleme la nivel organizațional iar fără aceste programe s-ar fi putut produce derapaje de ordin financiar sau reputațional.Crizele și, în general situațiile dificile, pe lângă efectele negative oferă și anumite oportunități profesionale. Acest domeniu al serviciilor avocațiale a fost afectat și el de pandemie, dar eu și colegii mei am identificat un potențial care a fost vizibil în perioada de criză generată de pandemie. Am în vedere că în vremuri de restriște se văd cel mai bine aspectele pozitive ale unor afaceri, dar și cele negative. Între punctele slabe se regăsesc problemele de integritate, protecția datelor, gestionarea crizelor și criminalitatea gulerelor albe. Orice criză, dincolo de greutățile și necazurile sale inerente, poate aduce cu sine reconfigurări ale activității, precum scoaterea de la sertar a unor proiecte înghețate, reducerea sau eliminarea unor cheltuieli (costuri) nejustificate, ajustarea sau redozarea resurselor, creșterea productivității, folosirea unor tehnologii, metode sau procedee alternative la cele utilizate anterior crizei etc.Asumarea crizei, evaluarea consecințelor crizei și elaborarea unui plan de gestionare și depășire a crizei sunt condiții necesare (esențiale), dar insuficiente, pentru trecerea cu succes peste o situație dificilă.La aceste condiții trebuie adăugată încă cel puțin una, respectiv implementarea înțeleaptă a măsurilor cuprinse în planul anticriză, adică transpunerea practică chibzuită a soluțiilor din planul privind managementul și depășirea crizei.Transpunerea în practică a planului privind managementul efectelor crizei și măsurilor de ieșire din aceasta va fi, de fapt, adevăratul test de fezabilitate și fiabilitate al planului anticriză.În concluzie, consider că orice întreprindere sau om de afaceri trebuie să fie sprijiniți din punct de vedere juridic pentru aplicarea planului anticriză, în așa manieră încât factorii implicați în implementarea lui să manifeste o flexibilitate rezonabilă în raport cu împrejurările din teren și cu evoluția datelor situației de fapt.Și în acest domeniu, ca în toate celelalte, a fost un regres al activităților ”față în față” în pandemie. Mă aștept la o intensificare a activităților odată cu revenirea la normalitate, atât în ceea ce privește partea de consultanță, cât și în ceea ce privește prezența noastră la actele de urmărire penală și în instanțe. De asemenea, mă aștept la o ușoară modificare a cazuisticii pe termen scurt și mediu, ca reacție la activitățile legale sau mai puțin legale derulate în contextul restricțiilor impuse de pandemie, în legătură cu cele mai căutate produse și servicii în această perioadă. Pe termen mediu și lung, așa cum procedăm și noi, presupun că fiecare societate de avocatură își face o proiecție pe minimum 5 ani în ceea ce privește evoluția pieței și direcțiile de acțiune.La fel ca în cazul crizei financiare, ce și-a făcut simțite efectele în România începând cu anul 2008, este cel mai probabil că și acum vom marca o serie de consecințe în domeniul white collar crime.Fenomenul este de înțeles în condițiile în care foarte mulți oameni de afaceri nu au soluții pentru a-și salva activitatea economică de urmările nefaste ale pandemiei. Contextul actual în care statul nu s-a implicat suficient pentru a sprijini mediul de afaceri autohton oferă climatul propice pentru apariția unor asemenea situații (nedorite, de altfel) deoarece, în cele mai multe cazuri, lipsa suportului și panica te pot face să greșești ori să nu iei întotdeauna deciziile cele mai înțelepte.Așadar, fără a putea miza pe implicarea statului, oamenii de afaceri vor fi puși în fața unor decizii greu de luat, pentru că funcționalitatea business-ului nu impactează doar asupra celor ce le conduc sau a familiilor acestora, ci au influențe extinse asupra partenerilor de afaceri, angajaților etc.Pentru a preîntâmpina apariția unei stări de amploarea celei traversate ulterior anului 2008, apreciez că încă nu este încă timpul trecut pentru ca autoritățile să intervină cu un pachet de măsuri apte să sprijine mediul de afaceri din România, astfel cum s-a reușit de altfel în celelalte țări din UE.În linii mari, legislația națională în domeniul dreptului penal este un relativ corespunzătoare. Ar fi necesare, însă, și anumite ajustări ale legislației din acest domeniu. În primul rând, trebuie reparate greșelile făcute de legiuitor în ultimul an. Am în vedere, în principal, dar nu numai, modificările aduse Codului penale în anul 2020. Mai exact este vorba, de pildă, despre modificările operate în materia infracțiunilor contra patrimoniului, contra persoanei etc.De asemenea, se impune modificarea legislației procesual penale prin introducerea unor noi motive de recurs în casație, astfel încât instanța supremă să-și poată realiza rolul constituțional - aplicarea și interpretarea unitară a legii pe întreg teritoriul țării. Mai sunt și alte posibile modificări, care intră în categoria reglajelor fine.În ceea ce privește comparația cu alte state, la nivel legislativ stăm foarte bine. Dacă analizez critic însă legislația penală română, observ că multe din modificările din ultimii ani, după adoptarea noilor coduri penale, au fost fie nesistematizate, fie inutile. Cred că ar trebui să facem câteva modificări sistematice în materie penală, unele determinate de modificarea realităților sociale, altele care erau necesare de mai mult timp. Ar trebui însă să acordăm o atenție mai mare studiilor științifice, în special criminologice, în modificarea legislației penale.Da, sunt necesare mai multe modificări ale legislației în domeniul dreptului penal.Nu putem vorbi în cadrul prezentului interviu despre toate modificările necesare, însă mă voi opri la legea evaziunii fiscale. Consider oportună o ajustare care să pună accentul pe recuperarea prejudiciilor și mai puțin pe un cuantum extrem de ridicat al pedepsei care este în unele cazuri comparabil cu infracțiunea de omor sau trafic de persoane, deși gravitatea infracțiunii de evaziune fiscală nu este pe măsură.Una dintre particularitățile HOTCA, NEAGU, SITARU ȘI ASOCIAȚII este aceea că manifestă deschidere spre implementarea noilor tehnologii, a utilizării celor mai performante dispozitive informatice, precum și a folosirii facilităților oferite de inteligența artificială.Cred că am fost una din primele societăți care a pus accentul pe digitalizare și utilizarea mijloacelor tehnice în mod integrat în cadrul echipei. Pandemia ne-a provocat să ducem digitalizarea la un nou nivel, iar schimbarea de la începutul anului 2021, prin transformarea în HNSA, a ridicat nivelul provocărilor privind interconectarea digitală a membrilor echipei, dar și folosirea unor programe de inteligență artificială. Intenționăm să păstrăm acest trend în viitor, e unul din factorii cheie la nivel organizatoric pentru eficiența echipei.Deși pregătirea noastră profesională nu a fost înclinată spre tehnologie, de la debutul pandemiei, nevoia ne-a împins spre aceasta, demonstrându-ne că lucrurile pot fi realizate mult mai rapid, cu o economie de timp însemnată.Făcând această constatare, ne-am propus să ne dezvoltăm pe segmentul în discuție și să integrăm noi tehnologii în activitatea societății noastre, care să aibă rolul de a ne simplifica munca și, în același timp, să ne confere timpul necesar pentru a da calitate serviciilor oferite.Obiectivele noastre pentru anul 2021 sunt:În ultima vreme, am discutat cu foarte multe persoane reticente să își facă planuri de viitor.Totuși, chiar dacă va fi nevoie să ajustăm proiecțiile actuale, cred că planurile pentru anul 2021 sunt necesare pentru a ne ghida să nu ne abatem de la partea corectă a drumului.Personal, îmi doresc ca echipa noastră să rămână la fel de ancorată la realitatea în care trăim, să intuiască schimbările ce se pot produce și să adere la soluțiile optime ce se impun în diverse conjuncturi.Îmi doresc, de asemenea, ca echipa HNSA să se dezvolte profesional, să creștem numărul conferințelor organizate și să sprijinim în continuare parcursul profesional al persoanelor talentate care nu au posibilități materiale să-și realizeze visurile., continuatoarea Hotca&Asociații SCA, este o societate de avocatură care activează, în principal, în domeniul Dreptului penal. După 10 ani de activitate derulată și susținută la un nivel profesional ridicat, a atins maturitatea necesară pentru a oferi clienților servicii avocațiale integrate.