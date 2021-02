[P] Deloitte Technology Romania are grijă de confortul angajaților săi. Aceștia continuă să lucreze de oriunde, în cadrul Centrului European de Servicii Regionale (Deloitte ERDC)

Deloitte Technology Romania are grijă de confortul angajaților săi

Încă din primăvara anului trecut a fost nevoie de un efort colectiv și continuu pentru a sprijini confortul colegilor cu soluții adaptative. Astfel, cu ajutorul celor mai bune soluții software colaborative, modul de lucru în centru a fost adaptat perioadei pline de incertitudini și schimbărilor fără precedent, reușind astfel crearea unui spațiu sigur pentru toți angajații.Odată cu intrarea în noul an, Deloitte Technology Romania își menține puternicul angajament prinavând grijă de starea și confortul echipei sale.Indiferent dacă face deja parte din Deloitte ERDC sau dorește să se alăture acestei echipe, oricare dintre angajați beneficiază de o indemnizație menită să asigure condiții optime de lucru la distanță. Compania include aici atât achiziția de mobilier ergonomic de birou, cât și cea de echipament hardware, ambele elemente ajutând angajații să își continue activitatea cât mai confortabil: astfel, Deloitte Technology Romania faciliteazăCompania își încurajează angajații să echilibreze viața personală și cea profesională, cu accent pe îngrijirea lor și a celor din jur, toate aceste inițiative contribuind la consolidarea unei vieți active și a explorării creativității. Activitățile sportive la distanță, o bibliotecă mobilă și numeroase platforme de învățare sunt disponibile pentru dezvoltarea abilităților angajaților, precum și forumuri dedicate pentru perfecționare și schimb creativ de idei.În timp ce adaptabilitatea și rezistența par să rămână motorul tuturor poveștilor de succes în 2021, Deloitte ERDC evaluează periodic confortul angajaților și rămâne agil în asigurarea nevoilor lor și în crearea unui mediu de lucru favorabil, chiar și de la distanță.Mai multe informații despre Deloitte Technology Romania (Deloitte ERDC) puteți afla de pe contul de LinkedIn sau de pe pagina de Facebook Deloitte Technology Romania, prin Centrul European de Servicii Regionale (Deloitte ERDC) oferă servicii profesionale de consultanță IT clienților Deloitte de pe piețele importante din EMEA.Deloitte ERDC se recomandă prin varietatea de competențe, utilizarea celor mai noi tehnologii în domeniu și expertiza în servicii de consultanță IT, livrate atât în industrii de top, cât și emergente. Deloitte Technology Romania își diversifică în permanență portofoliul, reprezentând un bun punct de pornire în carieră, cât și o oportunitate excelentă pentru dezvoltarea profesională continuă și câștigarea unor experiențe de lucru sau specializări valoroase.