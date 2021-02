British Petroleum a înregistrat primele pierderi din ultimul deceniu

În ultimul trimestru al anului 2020, BP a raportat un profit de 115 milioane de dolari, puțin sub estimările analiștilor din cauza vânzărilor slabe de petrol și gaze și a tranzacțiilor reduse.„Aceste rezultate reflectă un trimestru cu adevărat dur”, a declarat directorul financiar Murray Auchincloss într-un comunicat.„Ne așteptăm ca restricțiile COVID-19 reînnoite să aibă un impact mai mare asupra cererii de produse, cu volumele de vânzare cu amănuntul din ianuarie în scădere cu aproximativ 20% față de acum un an, comparativ cu un declin de 11% în al patrulea trimestru”, a spus BP.Cu toate acestea, compania mizează pe o creștere a cererii de petrol în 2021.Compania se așteaptă la o creștere a datoriilor în prima jumătate a acestui an, deoarece continuă să se lupte cu un mediu de afaceri slab, dar compania a declarat că își menține ținta de reducere a acestora la 35 de miliarde de dolari în acest an.