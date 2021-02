Cine sunt noii șefi de la Compania Aeroporturi București numiți de Ministerul Transporturilor

Cine sunt noii membri în Consiliul de Administrație CNAB

„În noul consiliu de administrație membrii sunt atât specialiști în aviație, cât și oameni cu profil solid în business, finanțe și audit. Prioritar pentru ei este un plan solid de dezvoltare și finanțare a aeroportului, a noului terminal modern, care să aibă infrastructuri feroviare și rutiere de sec. 21 integrate”, mai nota ministrul Transporturilor.







Membrii numiți acum în CA sunt provizorii, cu un mandat pe patru luni cu posibilitatea extinderii până la șase luni.







HotNews.ro a obținut CV-urile noilor membrii CA CNAB și publică mai jos detalii despre educația și experiența lor profesională.







Mircea Cosmin







Cătălin Diaconu









Între 2003 și 2005 a fost inspector aeronautic la Autoritatea Aeronautică Civilă Română, iar apoi din 2005 și până în 2007 a fost director Operațiuni Zbor tot la AACR.







„Aeroporturile Otopeni și Băneasa au de astăzi la conducere profesioniști: un nou consiliu de administrație și un nou director general", anunța pe 29 ianuarie ministrul Transporturilor Cătălin Drulă. I-am cerut noului director general Cosmin Peșteșan să se ocupe cu prioritate de aceste aspecte care ne fac de rușine principala poartă de intrare aeriană în țară”, a mai spus Drulă.Noul Director General numit la CNAB este Cosmin-Cătălin Peșteșan, care a mai ocupat funcția de director CNAB în 2016, și revine acum din postura de expert în direcția de siguranță a ROMATSA și manager public în funcția de șef al serviciului de reglementări în transportul aerian și fost reprezentat național în Consiliul Provizoriu EUROCONTROL.Conform CV-ului, Peșteșan a terminat în 2004 Dreptul la Universitatea Spiru Haret, apoi a făcut un master în Drept tot la „Spiru Haret” în București. A absolvit un curs de management public la nivelul MAI în 2010 și a urmat o serie de alte cursuri pe domeniul aerian la Academia de Aviație din Singapore.Între 2006 și 2009 Peșteșan a fost inspector la nivelul Primăriei București, apoi pentru patru luni a fost „Policy Officer” pe problematică aeriană la Greater Manchester Brussels Office.Între 2011 și 2014 a fost membru în CA al Școlii Superioare de Aviație Civilă, iar între 2012 și 2013 a fost reprezentant al statului în AGA Tarom.Din iulie 2016 până în noiembrie 2016 Peșteșan a ocupat funcția de Director General al CNAB, iar în intervalul 2014 -2017 a fost membru în CA CNAB. În perioada 2016-2017 a fost Director de Cabinet Secretar de Stat responsabil aviație civilă în cadrul Ministerul Transporturilor.Din 2011 și până în 2019 a fost și Șef Serviciul Reglementări în Transportul Aerian, Coordonator din cadrul Ministerul Transporturilor. Din martie 2019 si până de curând Peșteșan a fost expert în cadrul direcției de siguranță a ROMATSA.Din 2002 și până de curând Mircea Cosmin a fost controlor de trafic aerian în cadrul Romatsa, cu experiență în management de rute și terminale și în coordonarea activităților din centrele de dirijare a zborurilor.Mircea Cosmin a absolvit Facultatea de Inginerie Aerospațială, conform CV-ului personal. A urmat cursuri la Eurocontrol în Luxemburg, iar în 2015 a obținut o diplomă în Securitate și Apărare Națională de la Universitatea Națională de Apărare.Este de profesie inginer cu MBA în administrarea afacerilor, fost director de vânzări și marketing în două companii aeriene charter și cu zboruri regulate.Tancu a absolvit în 1994 Universitatea Politehnică București, iar în 2018 a obținut un Master of Business Administration la școala de afaceri Asebuss din România, potrivit CV-ului personal.Din 2011 și până în prezent Tancu a fost Director General al companiei WECO TRAVEL Romania.Este un expert financiar certificat ACCA (Association of Chartered Certified Accountants) cu experiență în societăți de audit, bancare și de asigurări, fost șef de departamente de audit și control intern, precum și specialist în modelare statistică de scenarii economice.Conform CV-ului, Zevedei a absolvit Academia de Studii economice din București în 2006, a absolvit un master în contabilitate și control tot la ASE în 2008, iar în iunie 2015 a primit și diploma de membru ACCA.Din 2007 până în 2009 a lucrat la KPMG pe partea de audit, iar din ianuarie 2009 și până în 2012 a ocupat funcția de Senior Internal Auditor la Volksbank România. Ulterior, din 2012 până în 2017 a lucrat la Axxa Life Insurance.Între 2017 și 2020 a lucrat din nou pe zona de audit la KPMG, iar din februarie 2020 a fost „Data quality and control manager” la Societe Generale European Business Solutions.Este un analist financiar cu experiență în instituții financiare cu specializare în controlul și managementul costurilor, reprezentant al Fondului Proprietatea în consiliul de administrație al CNAS.Potrivit CV-ului, Diaconu a făcut Facultatea de Management la ASE și Facultatea de Contabilitate și Informatică de Gestiune tot la ASE, cu un master obținut ulterior în același domeniu. Din 2016 este „CFA charterholder” prin CFA Institute din Charlottesville (United States).Diaconu a lucrat în diferite posturi de analist financiar la Raiffeisen Bank între 2007 și 2020, iar din octombrie 2020 este VP/Investment Analyst la Franklin Templeton International.Este comandant de detașament Boeing 737 și instructor pe Boeing 737 la TAROM. A fost director de operațiuni de zbor la Autoritatea Aeronautică Civilă Română, precum și inspector aeronautic.Potrivit CV-ului, a devenit pilot și subinginer de aviație după ce a urmat cursurile de la Institutul Militar de aviație „Aurel Vlaicu” între 1989 și 1993, iar între 2002 și 2006 a devenit licențiat în Management la Universitatea „Hyperion” din București.Din mai 2009 și până în 2019 a fost comandant detașament Boeing 737 și instructor pe acest tip de aeronavă la TAROM.Doctor în economie și CFA (Chartered Financial Analyst), Mugur-Nicolae Popescu spune în CV-ul personal că are 22 de ani de experiență în instituții financiare internaționale precum Citibank, Unicredit, BCR-Erste, Aviva sau Raiffeisen. A ocupat funcții de director de investiții, vicepreședinte și analist de portofolii de investiții.A terminat cursurile Universității din Viena în 1996 în domeniul economiei, iar în 1997 a obținut și un master în „Applied Computer Science in Economics” la ASE în București.În 2001 a devenit Chartered Financial Analyst (CFA), iar în 2006 a obținut titlul de doctor în economie la Academia Română pentru „Macro-modelling – Macroeconomic Modelling in Transition Economies (Foreign Exchange)”.Între 1999 și 2007, Popescu a lucrat ca „Vice President, Deputy Client Management Head, Global Transaction Services; Senior Banker” la Citibank România, iar din 2007 și până în 2011 a fost director în cadrul Unicredit Tiriac Bank SA.Din 2011 până în 2013 a fost director general adjunct la Aviva Pensii Private, iar din martie 2013 este Director de Investiții la BCR Pensii.A mai participat ca membru în Consiliul de Administrație la Salrom selectat independent în baza OUG 109, membru în CA APAPR, precum și membru independent non-executiv în cadrul Administrația Canalelor Navigabile din România.