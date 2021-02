Scrisoare dură a exportatorilor către Klaus Iohannis: Claudiu Năsui a blocat promovarea exporturilor și refuză consultarea cu mediul de afaceri

Exporturi in 2000

Potrivit exportatorilor, Claudiu Năsui a sistat pentru anul 2021 finanțarea programului de promovare a exporturilor, program reglementat prin OUG 120/2002. Aceasta deși anul trecut a fost convenit cu mediul de afaceri participarea la circa 100 de târguri şi expoziţii internaţionale a peste 1.000 de firme. OUG 120/2002 prevede finanțarea parțială, din fonduri de la bugetul de stat, a unor cheltuieli legate de participarea la aceste târguri, de exemplu suportarea a 50% din cheltuielile privind transportul și cazarea pentru un participant.Exportatorii îl mai acuză pe Claudiu Năsui și de sistarea ajutorului de minimis acordat prin programul de internaționalizare a firmelor. Deși acest program a fost prelungit de Uniunea Europeană până în 2023, termenul inițial fiind 2020, Guvernul României nu l-a actualizat. Prin acest program se finanța, prin alocație financiară nerambursabilă, atât participări ale operatorilor economici români la târguri și expoziții, cât și la misiuni economice în străinătate. Alocația era de maximum 50 mii lei beneficiar, reprezentând maximum 90% din valoarea cheltuielilor eligibile, pentru un număr maxim de 500 de firme."Salvați exportul românesc!În 2020 exporturile României au scăzut cu peste 10%, iar deficitul balanței comerciale s-a mărit cu circa un miliard de euroÎn prima lună din acest an a continuat scăderea exporturilorDupă ce anul trecut, din cauza pandemiei, exportatorii au tăiat din comenzile antamate la târgurile internaționale anterioare, acum, la început de an, și-au pus toate speranțele în participarea la numeroasele târguri care și-au reluat activitatea.Cu precedenta echipă de la Ministerul Economiei din 2020, mediul de afaceri, prin Consiliul de Export, convenise participarea la circa 100 de manifestări externe a peste 1000 de firme din toate domeniile și din toate județele țării.La preluarea mandatului de către noul ministru al economiei, dl Claudiu Năsui, prima măsură (după ce a deblocat lifturile ministeriale) a fost să elimine aceste participări internaționale, iar cu prilejul fundamentării bugetului de stat pentru 2021 a anulat finanțarea atât a Programului de promovare a exporturilor (reglementat prin OUG 120/2002), cât și a programului de internaționalizare a firmelor (reglementat prin OUG 8/2017, prelungit de UE până în 2023, dar neactualizat de România). Astfel, exportatorilor li s-a încălcat dreptul legal de a putea promova ofertele de export, pentru a angaja noi comenzi și contracte.Pagubele acestui sabotaj sunt imense: scăderea exporturilor, șomaj, amplificarea deficitului comercial și al balanței de plăți, pierderile irecuperabile ale cheltuielilor de pregătire a participării firmelor la târguri, compromiterea imaginii țării pe plan extern față de organizatorii manifestărilor internaționale și față de partenerii care așteaptă zadarnic românii să le vadă noile creații și produse de export.Este gravă lipsa de experiență managerială a ministrului C. Năsui (nu este primul și singurul caz), fără competență bazată pe o prodigioasă activitate în producție, dar nu există vreo explicație la refuzul de consultare cu mediul de afaceri.S-a încercat în toată luna ianuarie (prin secretarii de stat din minister, prin patronatele afectate) să primim explicațiile d-lui ministru la măsurile aberante, dar nu a fost posibil. Iar azi 01 februarie, când a fost invitat la plenul CE (n.red. Consiliul de Export) din incinta ministerului, ne-a comunicat acceptul găzduirii reuniunii, dar a refuzat participarea.Ne punem toate speranțele în intervenția dvs fermă și urgentă pentru rezolvarea blocajului creat, fără de care exportul anului 2021 va fi compromis. În așteptarea răspunsului dvs, sectorul privat al CE vă stă la dispoziție pentru orice clarificări"Scrisoarea este semnată de Mihai Ionescu, co-președinte al Consiliului de Export al României și președinte executiv al Asociației Naționale a Exportatorilor și Importatorilor din România (ANEIR).Consiliul de Export este o structura organizatorică la nivel naţional, cu caracter public-privat, fara personalitate juridică și funcţionează pe lângă Ministerul Economiei. Membrii Consiliului de Export sunt reprezentanți ai instituțiilor publice, structurilor patronale și profesionale cu atribuții și activitate în domeniul exportului.