Ratingul Robinhood s-a prăbușit iar după ce platforma de tranzacționare a blocat cumpărarea de acțiuni GameStop

Joia trecută Google înlăturase recenziile negative ale aplicației Robinhood, afirmând că „ratingurile și evaluările menite să manipuleze nota medie sau recenziile pozitive” îi încalcă politicile.Gigantul tech a afirmat însă că noile recenzii sunt în conformitate cu politicile sale și nu vor fi înlăturate, relatează The Verge Marți dimineața aplicația Robinhood avea un rating de 1,1 stele în urma a peste 310.000 de evaluări din magazinul Google Play.Joia trecută aplicația ajunsese la o stea înainte ca Google să șteargă 100.000 de evaluări din partea unor utilizatori nemulțumiți, lucru care a dus la creșterea ratingului Robinhood înapoi la 4 stele.Nemulțumirile au fost cauzate de decizia Robinhood de a limita cumpărarea de acțiuni ale companiei GameStock dar și alte acțiuni popularizate pe forumul WallStreetBets de pe Reddit.CEO-ul Robinhood, Vlad Yeney, a declarat joia trecută pentru CNBC că aplicația a luat măsuri pentru a se proteja precum și pentru a-și proteja clienții.Teney a declarat de asemenea în timpul unui interviu avut duminică cu Elon Musk că Robinhood a fost forțată să împiedice temporar utilizatorii să cumpere acțiuni deoarece creșterea vertiginoasă a numărului tranzacțiilor a determinat autoritatea de reglementare din domeniu să îi solicite un depozit de 3 miliarde de dolari.Robinhood a afirmat într-un email trimis luni membrilor săi că: „Nu am vrut să oprim oamenii din a cumpăra acțiuni și cu siguranță nu am încercat să ajutăm fondurile de investiții”.În App Store-ul Apple Robinhood încă avea un rating de 4 stele marți dimineața dar numărul evaluărilor negative era în creștere.Joia trecută aplicația avea 2,4 milioane de evaluări în App Store, numărul crescând la 3 milioane până marți.