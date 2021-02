McKinsey va plăti peste jumătate de miliard de dolari pentru a soluționa un proces legat de rolul său în criza opioidelor din SUA

McKinsey nu va admite comiterea vreunui delict ca parte a înțelegerii care urmează să fie depusă în instanță joi după ce a ajuns la un acord cu procurorii din 47 de state americane, Districtul Columbia și cinci teritorii - unități administrative din subordinea guvernului federal, potrivit New York Times Înțelegerea vine după ce documente depuse în instanță au dezvăluit recent că statele anchetează firma pentru serviciile de consiliere acordate Purdue Pharma LP, producătorul analgezicului OxyContin, și alți producători de opioide despre cum să vândă mai multe medicamente în timp ce autoritățile americane încercau să combată criza supradozelor.450.000 de persoane au murit în Statele Unite între 1999 și 2018 din cauza unei supradoze cu opioide, potrivit Centrul pentru Prevenirea și Controlul Bolilor.Înțelegerea încheiată de McKinsey include de asemenea limitarea serviciilor de consultanță acordate unor firme de medicamente și publicarea a mii de pagini de documente, potrivit The Times.Jurnaliștii de la această publicație scriu de asemenea că banii plătiți de firma de consultanță vor fi folosiți de state pentru prevenția și tratarea dependenței de opioide precum și pentru recuperarea pacienților.„Admitem că nu am recunoscut adecvat epidemia în desfășurare în comunitățile noastre și impactul îngrozitor al abuzului și dependenței de opioide asupra a milioane de familii din întreaga țară”, a afirmat McKinsey într-un comunicat remis în luna decembrie.Firma de consultanță a mai afirmat că din acest motiv a încetat să colaboreze cu afaceri din domeniul opioidelor în 2019, potrivit aceluiași comunicat.Compania Purdue Pharma, unul dintre cei mai mari clienți ai McKinsey, a pledat vinovată în trei capete de acuzare legate de promovarea OxyContin ca parte a unei înțelegeri în valoare de 8 miliarde de dolari încheiate în luna octombrie a anului trecut.La momentul respectiv Associated Press nota că este cel mai răsunător proces în care guvernul federal trage la răspundere un producător major de medicamente pentru rolul său in criza opioidelor.