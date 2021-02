EXCLUSIV Suspiciuni de viciere a înscrierii IMM-urilor pentru finanțările din cadrul Măsurii 3 / Claudiu Năsui spune că a vorbit cu premierul și va cere o investigație

Cont de administrator asupra platformei avea inclusiv ministrul. Potrivit informațiilor HotNews.ro, acestuia i s-a făcut cont de administrator pentru regiunea București, imediat cum a și-a preluat mandatul de ministru, deși în mod obișnuit, administratorii sunt directorii și șefii de agenții. De exemplu, fostul ministru al economiei nu a avut un astfel de cont. Întrebat asupra acestui aspect, ministrul a spus că direcțiile de specialitate i-au pus la dispoziție acest cont. Năsui susține că după restricționare, nimeni, inclusiv el, nu a avut acces la date.

















Claudiu Năsui a afirmat că pe la mijlocul lunii ianuarie nu erau multe cereri, însă acestea au explodat în ultimele 48 de ore, lucru remarcat inclusiv de către cei interesați de fonduri.







Iată câteva comentarii de pe site-ul startupcafe.ro:

"Interesant cum cei cu 100 puncte și finanțare proprie peste 60% s-au înscris în 28 și 29 ianuarie".

"Hmmmm....e de mirare cum ..majoritatea celor admiși...au depus proiectele în ultimele 3 zile de funcționare ale platformei. E destul de clar ca unii au beneficiat de informații.O investigație ar fi binevenita în acest sens"

"Pe Bucuresti-Ilfov este si mai rau. 80% dintre proiectele depuse in ultimele zile sunt in top in lista. Actualii guvernanti sunt mai rai ca cei din PSD. Rusine. Propun o ancheta pe aceasta tema. Sa se faca o petitie online, numai uniti putem reusi. Sau sa se finanteze toate proiectele cu 100 puncte, E inadmisibil ce se intampla".

Năsui mai afirmă că a discutat și cu premierul și va anunța în curând unele măsuri. Ministrul Economiei susține că a aflat cu puțin timp înainte ca termenul de înscriere să expire că au acces la date entități din exterior, în afară de administratori. Întrebat de HotNews.ro cine din afară a avut acces la date, ministrul a spus că băncile. Năsui afirmă că imediat cum a aflat, a solicitat restricționarea accesului la datele aplicației.Programul s-a lansat pe 4 decembrie 2020, ora 10.00, iar termenul final pentru înscrieri a fost 29 ianuarie 2021, ora 20.00. Pe data de 28 ianuarie 2021, Ministerul Economiei a emis un comunicat potrivit căruia va limita "accesul la datele aplicațiilor aferente Măsurii 3, pentru toate persoanele implicate în procesul de analiză și evaluare, până la finalizarea înscrierilor".Potrivit informațiilor HotNews.ro, persoanele care dețin un astfel de cont pot vizualiza solicitanții și rapoarte privind stadiul înscrierilor.Deși înscrierea s-a finalizat pe 29, ora 20.00, listele beneficiarii ordonați în funcție de punctaj și de criteriile de departajare au fost publicate pe site-ul ministerului abia în după-amiaza zilei de 2 februarie. Întrebat de ce s-au publicat atât de târziu listele, ministrul a spus că nu a avut "niciun cuvânt de spus" asupra acestui aspect.Multe proiecte cu punctaj maxim au fost depuse în ultimele două zile de funcționare a platformei de înscriere. Însă ceea ce atrage cel mai mult atenția este faptul că procentul de cofinanțare sub care s-a tras linie, cel mai important criteriu de departajare, este foarte mare, de 50-60%, în funcție de regiune.Interesul fiind mare pentru acest program, sumele alocate ajung pentru un număr limitat de solicitanți, motiv pentru care se aplica aceste criterii de departajare, cel mai important fiind cel al procentului de cofinanțare, apoi cifra de afaceri și momentul înscrierii. De aceea, o informație legată de procentul minim de cofinanțare sub care se trage linie era foarte valoroasă pentru oricine dorea să se afle printre beneficiari.Până la finalizarea perioadei de înscriere au depus proiecte de finanțare peste 27.000 de firme, iar procentele de cofinanțare ajung să fie foarte mari. La București ultimul deasupra liniei, care intră la finanțare, este cu un procent de cofinanțare de 56,51%.Au aplicat 27.736 firme, însă procentul de confinanțare sub care s-a tras linie pe listele din cele opt regiuni este foarte mare. În București, deasupra liniei, cel mai mic procent de cofinanțare este de 56,51%. Cel mai mare procent de cofinanțare este de 88,85%.Conform procedurii de implementare a măsurii, admiterea la finanțare se va face în ordinea descrescătoare a punctajului obţinut la evaluarea planurilor de investiții on-line. La punctaje egale, departajarea se va face în funcție de procentul cofinanțării, valoarea cifrei de afaceri și ordinea înscrierii aplicației.Bugetul, fără componenta de contribuție proprie, alocat pe cele opt Regiuni de dezvoltare este:a) Bugetul alocat pentru Regiunea București – Ilfov este în valoare totală de 347.173.994 lei;b) Bugetul alocat pentru Regiunea Centru este în valoare totală de 271.883.528 lei;c) Bugetul alocat pentru Regiunea Nord-Vest este în valoare totală de 281.916.856 lei;d) Bugetul alocat pentru Regiunea Sud-Est este în valoare totală de 292.343.648 lei;e) Bugetul alocat pentru Regiunea Sud-Vest este în valoare totală de 235.488.120 lei;f) Bugetul alocat pentru Regiunea Nord-Est este în valoare totală de 344.477.610 lei;g) Bugetul alocat pentru Regiunea Sud-Muntenia este în valoare totală de 309.656.058 lei;h) Bugetul alocat pentru Regiunea Vest este în valoare totală de 231.553.481 lei.Măsura 3 este una dintre cele trei prevăzute de OUG 130/2020 pentru sprijinul IMM-urilor afectat de Covid-19. Măsura 1 era pentru acordarea de microgranturi, Măsura 2 pentru capital de lucru, iar Măsura 3 pentru investiții.