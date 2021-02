Claudiu Năsui spune că a accesat platforma pentru Măsura 3 doar două zile

Acesta susține că are multe de spus despre această măsură, dar este în desfășurare o anchetă. "Vă promit, însă, că toți cei care au divulgat date cheie (în speță procentul de cofinanțare de la limita eligibilității) au comis fapte penale și vor suporta consecințele", a mai spus ministrul.





















Corpul de control al prim-ministrului a demarat o acțiune de verificare, la Ministerul Economiei, a modului în care a fost respectată legea în privința Măsurii 3 (granturi pentru investiție acordate IMM-urilor) în urma dezvăluirilor din presă, potrivit unui document obținut de HotNews.ro. Altfel spus, acțiunea de control nu a fost inițiată ca urmare a unor sesizări făcute de către ministrul economiei Claudiu Năsui. Acesta afirmase cu o zi înainte, pentru HotNews.ro, că a discutat cu premierul despre nereguli în ceea ce privește Măsura 3. Reamintim că HotNews.ro a scris săptămâna trecută că ar fi fost viciat procesul de înscriere a IMM-urilor pentru finanțările din cadrul Măsurii 3 și că persoane în afară de administratori ar fi avut acces la datele de pe platforma de înscriere.



HotNews.ro a făcut aceste devăluiri pe data de 4 februarie, iar pe data de 5, premierul Florin Cîțu a decis inițierea unei acțiuni de control. Claudiu Năsui afirmase pentru HotNews.ro că are cunoștință despre posibile fraude, că a discutat cu premierul și că va anunța în curând unele măsuri. Ministrul susținea că aflase cu puțin timp înainte ca termenul de înscriere să expire că au acces la datele de pe platforma de inscriere entități din exterior, în afară de administratori.



Pe de altă parte, și Claudiu Năsui avea cont de administrator. Acestuia i s-a făcut cont de administrator pentru regiunea București, imediat cum și-a preluat mandatul de ministru, deși în mod obișnuit, administratorii sunt directorii și șefii de agenții. De exemplu, fostul ministru al economiei nu a avut un astfel de cont. Întrebat asupra acestui aspect, ministrul a spus că direcțiile de specialitate i-au pus la dispoziție acest cont.



Un referat întocmit pe 5 februarie de către șeful corpului de control al premierului, Silviu Gabriel Barbu, și semnat de premierul Florin Cîțu, arată că acțiunea de verificare a respectării prevederilor legale a fost demarată în urma dezvăluirilor din presă. Corpul de control vrea să verifice inclusiv modul în care s-au acordat drepturi de administrator pentru gestionarea platformei.



Surse apropiate situației spun că ar fi avut acces inclusiv un apropiat al ministrului, Paul Ene, șeful USR Sector 4.

"Sunt acuzat că am avut cont pe platforma de granturi. Nu este absolut nicio problemă. Am vrut să văd fiecare pas din procedură și să o optimizez. Ceea ce am și făcut. Am folosit acel cont de câteva ori și exclusiv în scopul înțelegerii proceselor din spatele platformei și a muncii funcționarilor pentru a crește numărul de procesări pe zi. Ceea ce am și reușit. Am crescut numărul de evaluări de 9 ori în timp record", a scris Năsui.Acesta susține că a vrut să optimezeze evaluările, însă cu mult timp înainte să apară informații relevante."Pentru că vreau să fiu 100% transparent, am cerut la STS log-ul accesului pe platformă aferente contului meu. După care am primele și singurele accesări în 29 decembrie și 31 decembrie. Deci cu mult înainte să fie vreo informație relevantă. Pe 24 decembrie a fost prima mea zi în minister", a mai spus Năsui.Acesta susține că de când a venit în minister a făcut din transparență o regulă. "Am spus că voi duce la bun sfârșit toate măsurile începute de vechiul guvern. Și voi face fix asta. Am avut 3 priorități: deblocarea măsurilor de ajutorare CoVid, operaționalizarea schemei pentru Horeca și reorganizarea ministerului (care se împarte cu cel al energiei). Am avut o abordare activă în toate cele 3 priorități. Am găsit finanțare pentru măsuri (mulțumesc lui Cristian Ghinea). Am încercat să automatizez cât se poate toată procedura (mulțumesc STS-ului care gestionează platforma)", a mai afirmat Năsui.