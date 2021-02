Ministerul Economiei și Ministerul Energiei nu s-au separat nici până acum / Au apărut neînțelegeri între USR și PNL la împărțirea companiilor

Ordonanța de Urgență prevede că se înființează Ministerul Energiei prin preluarea activităților, personalului aferent și patrimoniului corespunzător din domeniul energiei de la Ministerul Economiei, Energiei și Mediului de Afaceri. Printre altele, are atribuții în domeniul nuclear civil al gestionării deșeurilor radioactive și al managementului apei grele și în domeniul întreținerii și verificărilor tehnice periodice ale echipamentelor energetice.







Astfel, Ministerul Energiei este îndreptățit, prin acest act normativ, să preia ISCIR, CNCIR, Agenția Nucleară și Societatea Radioactiv Mineral Măgurele.

La următoarea ședință a Coaliției ar putea fi tranșată această problemă și nu este exclus să se ajungă la modificarea Ordonanței de Urgență.









O dispută absurdă

Un semn de întrebare îl ridică modul în care au fost numite două secretare de stat la Ministerul Economiei, Valentina Saygo și Simona- Carmen Fătu. Acestea au fost numite ca secretare de stat în cadrul Ministerului Economiei, Antreprenoriatului și Turismului, însă înainte de a fi aprobată Hotărârea de Guvern privind organizarea și înființarea acestuia, care trebuie să prevadă, printre altele, și organigrama, și numărul de secretari de stat. Proiectul de Hotărâre aflat în dezbatere publică prevede un număr de cinci secretari de stat. La Ministerul Energiei ar urma să fie patru secretari de stat, însă nu pot fi numiți câtă vreme nu s-a produs reorganizarea Ministerului Economiei.

Însă, aceste companii sunt dorite și de Ministerul Economiei, fiind trecute pe lista cu unitățile sale din subordine. O altă companie care se află pe lista ambele ministere este Conversmin, care are ca activitate conservarea minelor și carierelor, aceasta fiind, însă, mai potrivită pentru Ministerul Economiei.a fost pus în dezbatere publică proiectul privind organizarea și funcționarea acestuia. Printre altele, în anexa cu unitățile aflate în subordinea Ministerului Energiei apar Inspecția de Stat pentru Controlul Cazanelor, Recipientelor sub Presiune și Instalațiilor de Ridicat (ISCIR), Agenția Nucleară și pentru Deșeuri Radioactive, Conversmin SA, Societatea Radioactiv Mineral Măgurele, Compania Națională pentru Controlul Cazanelor, Instalațiilor de Ridicat și Recipientelor sub Presiune (CNCIR). Reamintim că ministru al energiei este Virgil Popescu (PNL).și Ministerul Economiei, care ar urma să se numească Ministerul Economiei, Antreprenoriatului și Turismului, a pus înun proiect de reorganizare și funcționare. La fel ca Ministerul Energiei, și Ministerul Economiei dorește în subordinea sa ISCIR, CNCIR, Agenția Nucleară și pentru Deșeuri Radioactive, Conversmin SA, Societatea Radioactiv Mineral Măgurele. Ministru al economiei este Claudiu Năsui (USR).Practic, cele două entități își blochează una alteia proiectele de hotărâri privind organizarea și înființarea ministerelor. Proiectele de hotărâri se află pe circuitul de avizare, însă nu pot ajunge pe masa Guvernului câtă vreme sunt disputate cele cinci unități.Așa s-a ajuns în situația absurdă ca după o lună și jumătate după semnarea OUG 212/2020 care obliga la reorganizare, miniștrii Claudiu Năsui și Virgil Popescu să își dispute niște companii. Ordonanța de Urgență 212 a fost semnată de ambii miniștri, ceea ce înseamnă că au fost de acord cu conținutul ei. De aceea este de neînțeles motivul pentru care este încălcat acest act normativ.În acest moment, din cauza blocajului, Ministerul Energiei nu are personal propriu, nu are secretari de stat, nu are direcții, nu are atribuții. Este doar ministrul cu cabinetul său. Pentru inițierea unor acte normative trebuie implicată structura Ministerului Economiei.