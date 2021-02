Investigație uriașă a Consiliului Concurenței: 15 companii din domeniul semnalizării rutiere s-ar fi înțeles pentru o licitație inițiată de Administrația Străzilor București

În 2017, Administraţia Străzilor Bucureşti a demarat procedura de licitație privind “Proiectare și execuție semnalizare rutieră orizontală și verticală pe străzile aflate în Municipiul București”. Este vorba despre un acord-cadru pe 48 de luni, cu o valoare estimată de circa 120 milioane lei fără TVA, împărțit pe 6 loturi. Ulterior, licitația a făcut obiectul a numeroase contestații la Consiliul Național de Soluționare a Contestațiilor și în instanță, prin plângeri depuse de multe dintre aceste firme.





prin Hotărârea nr. 2100/2018, pronunțată de Tribunalul București la data de 02.04.2018 și Hotărârea nr.3637/14.06.2018 a Curții de Apel, Consiliul Național de Soluționare a Contestațiilor și în instanță s-a ajuns.

De altfel, licitația a avut un parcurs complicat, îar in 2018, prin decizii ale instanțelor,





Situația este cu atât mai gravă cu cât în ultimii ani lipsa semnalizărilor rutiere este una dintre cele mai grave probleme cu care se confruntă Bucureștiul.



În urmă cu un an, Consiliul Concurenței a sancţionat cu amenzi în valoare totală de 3.182.184 lei patru companii, Vesta Investment SRL, Helvespid SRL, Loial Impex SRL și Girod Semnalizare Rutieră SRL, în urma unor investigații asupra licitațiilor publice organizate de Compania Națională de Administrare a Infrastructurii Rutiere sau alți administratori de drumuri (consilii locale, de exemplu).Noua investigație vizează o licitație a Administrației Străzilor București. Consiliul Concurenței are indicii că cele 15 companii care au participat la procedura de achiziție publică inițiată de Administraţia Străzilor Bucureşti, în anul 2017, au realizat înțelegeri anticoncurențiale.Companiile vizate de investigație sunt Vesta Investment SRL, Dual Man SRL, Eurocerad International SRL, Marad Concept SRL, Anduna Servimob SRL, Komora SRL, Lindor Ideal Construct SRL, Dumava Semnalizare SRL, Girod Semnalizare Rutieră SRL, Euro Construct Trading 98 SRL, Consitrans SRL, Telor Invest SRL, Tehnosmart Construct SRL, Omnia Via Signa SRL și Gamida Euromark SRL.