Claudiu Năsui, despre moțiunea pe care vrea PSD să o depună împotriva sa: Voi prezenta în Parlament log-urile puse la dispoziție de STS pentru platforma Măsurii 3 / Am depus o plângere penală in rem la DNA

Acesta a declarat din nou că în momentul în care am aflat că există suspiciuni legate de unele înscrieri în platformă, a anunțat imediat. "Am cerut oprirea accesului la platformă și am emis un comunicat legat de această acțiune în aceeași zi. Lucrurile acestea sunt verificabile în presă și în arhiva de comunicate a Ministerului", a afirmat ministrul.





”Eu mă mir că nu a descins DNA-ul într-un astfel de caz, când vorbim de bani europeni şi de o sumă atât de mare şi de 27.000 de companii care au fost blocate să aibă acces la acest program”, a adăugat liderul social-democrat.









Suspiciuni de fraudă





Surse apropiate situației spun că ar fi avut acces inclusiv un apropiat al ministrului, Paul Ene, șeful USR Sector 4.





"Nu este nicio problemă că am avut cont pe platforma de granturi acordate IMM-urilor (Măsura 3). Zilele în care am accesat-o au fost 29 de decembrie si 31 decembrie, înainte să fi fost vreo informație relevantă pe ea. Asadar, nici vorba de intervenit într-o procedură de selecţie. Pentru că vreau să fiu 100% transparent și pentru că asta vreau să se întâmple și cu administrația din România, am cerut la STS log-ul accesului pe platformă aferent contului meu. În cazul in care PSD depune moțiunea, voi prezenta în Parlament log-urile puse la dispoziție de STS", a afirmat ministrul.Acesta susține că a vrut să vadă fiecare pas din procedura de înscriere a IMM-urilor și să o optimizeze, motiv pentru care a folosit platforma de câteva ori în două zile. "Am urmărit să măresc ritmul de evaluare. Ca dovadă, ritmul de procesare a crescut ulterior eficientizării platformei de la 90 de dosare pe zi la peste 800 pe zi", a mai spus Năsui.pe care îl acuză că „a avut cont de administrator şi a putut să intervină” în procedura de alocare a ajutoarelor financiare din fonduri europene pentru întreprinderile mici şi mijlocii. ”Eu mă mir că nu a descins DNA-ul într-un astfel de caz, când vorbim de bani europeni şi de o sumă atât de mare şi de 27.000 de companii care au fost blocate să aibă acces la acest program”, susţine liderul social-democrat, citat de news.ro.”Domnu Năsui... au depus 27.000 de IMM-uri, 27.000 de companii româneşti au trimis dosare, hârtii, le-au cerut zeci de hârtii. A venit un ministru – e un om de bun simţ, dar funcţia l-a doborât – plus că există suspiciuni clare de măsluire. Prima oară le-au spus oamenilor: dom-le primii care accesează vor primii serviţi o regulă clară, corectă. Au stat oamenii cu calculatoarele în mână, ca să acceseze primii, au fost serviţi ultimii, în ultimele 48 de ore, după ce domnul Năsui a avut cont de administrator şi a putut să intervină într-o procedură de selecţie pe bani europeni”, a afirmat Marcel Ciolacu, miercuri seară, într-o emisiune la România Tv.Întrebat dacă are vreo suspiciune cu privire la faptul că ministrul Economiei ar fi intervenit în alocarea fondurilor pentru micile companii, liderul PSD a răspuns: ”Dar nu trebuie să o am eu, eu o să depun moţiune simplă, eu vreau să văd cum USR-ul nu va vota împotriva unui ministru pe care are suspiciune clară că există, a făcut un caz de corupţie”.Marcel Ciolacu a precizat că ”presupune” că DNA şi Oficiul de Luptă Anti-Fraudă s-au autosesizat în acest caz.Reamintim că pe data de 5 februarie, Corpul de control al prim-ministrului a demarat o acțiune de verificare, la Ministerul Economiei, a modului în care a fost respectată legea în privința Măsurii 3 (granturi pentru investiție acordate IMM-urilor) în urma dezvăluirilor din presă, potrivit unui document obținut de HotNews.ro. Altfel spus, acțiunea de control nu a fost inițiată ca urmare a unor sesizări făcute de către ministrul economiei Claudiu Năsui. Acesta afirmase cu o zi înainte, pentru HotNews.ro, că a discutat cu premierul despre nereguli în ceea ce privește Măsura 3. HotNews.ro a dezvăluit că ar fi fost viciat procesul de înscriere a IMM-urilor pentru finanțările din cadrul Măsurii 3 și că persoane în afară de administratori ar fi avut acces la datele de pe platforma de înscriere.HotNews.ro a făcut aceste devăluiri pe data de 4 februarie, iar pe data de 5, premierul Florin Cîțu a decis inițierea unei acțiuni de control. Claudiu Năsui afirmase pentru HotNews.ro că are cunoștință despre posibile fraude, că a discutat cu premierul și că va anunța în curând unele măsuri. Ministrul susținea că aflase cu puțin timp înainte ca termenul de înscriere să expire că au acces la datele de pe platforma de inscriere entități din exterior, în afară de administratori.Pe de altă parte, și Claudiu Năsui avea cont de administrator. Acestuia i s-a făcut cont de administrator pentru regiunea București, imediat cum și-a preluat mandatul de ministru, deși în mod obișnuit, administratorii sunt directorii și șefii de agenții. De exemplu, fostul ministru al economiei nu a avut un astfel de cont. Întrebat asupra acestui aspect, ministrul a spus că direcțiile de specialitate i-au pus la dispoziție acest cont.Un referat întocmit pe 5 februarie de către șeful corpului de control al premierului, Silviu Gabriel Barbu, și semnat de premierul Florin Cîțu, arată că acțiunea de verificare a respectării prevederilor legale a fost demarată în urma dezvăluirilor din presă. Corpul de control vrea să verifice inclusiv modul în care s-au acordat drepturi de administrator pentru gestionarea platformei.