Claudiu Năsui și-a delegat cele mai importante atribuții către trei secretare de stat / Nu și-a păstrat nici companiile de stat - Documente

Simona Fătu a deținut mai multe funcții în consilii de administrație sau de supraveghere în companii în care statul deține acțiuni. Ultima funcție a fost cea de membru în Consiliul de Supraveghere al Complexului Energetic Oltenia. În perioada 2013-2017 a fost membru în Consiliul de Administrație al Societății de Distribuție a Energiei Electrice Transilvania Sud. De asemenea, a deținut mulți ani funcția de membru în Consiliul de Administrație la Societatea Națională a Sării. În perioada 2016-2017, a fost președintele Consiliului de Administrație. În perioada 2006-2011 a fost membru în directoratul Volksbank Romania.





















În acest sens, HotNews.ro așteaptă un răspuns din partea ministerului, care va fi publicat imediat după ce va fi primit.Un ministru care și-a mai delegat astfel atribuțiile a fost Florin Iordache, fostul ministru al justiției, care în februarie 2017 și-a delegat atribuțiile secretarului de stat Constantin Sima., promovate de către Direcția Generală Administrația Participațiilor Statului, precum și a corespondenței cu operatorii economici emisă de această structură în legătură cu exercitarea calității de acționar al statului.Printr-un alt ordin, i-a delegat avizarea, aprobarea și semnarea actelor administrative care țin de Direcția Generală Investiții Străine și Direcția Resurse Minerale Neenergetice.Aceasta ar urma să semneze documentele care țin de Direcția Generală Afaceri Europene, potrivit unuia dintre ordine, respectiv Direcția Generală IMM și Mediul de Afaceri, Direcția Generală Afaceri Europene și Direcția Generală Comerț Exterior, potrivit celuilalt ordin.Valentina Saygo este managing partner al companiei Ask for Accounting. Este expert contabil membru CECCAR, specializata pe legislatia si contabilitatea intreprinderilor mici si mijloci.Pe contul său de LinkedIn se descrie ca fiind "un contabil atipic, care refuza sa lucreze pentru ANAF si prefera sa ajute antreprenorul roman să înteleagă informatia contabila si sa se foloseasca de ea in afacerea pe care o conduce". “Contabilul este un partener, un confident, iar rolul lui nu este acela de a depune declaratii la Fisc. Provenim dintr-un mediu economic fara traditie si fara experienta, tocmai de aceea am ales sa imi dedic timpul educatiei tinerilor antreprenori, ajutandu-i sa razbata in hatisul legislativ, astfel incat pe termen lung sa reuseasca sa conduca business-uri de succes", scrie Valentina Saygo.Aceasta ar urma să se ocupe de avizarea, aprobarea și semnarea documentelor care țin de Direcția Generală Turism, Serviciul Relații Internaționale și Afaceri Europene in Domeniul Turismului și Organismul Intermediar pentru Turism.Daniela Nicolescu este secretar de stat încă din perioada Guvernului Orban. Aceasta este Daniela Nicolescu, prim-vicepreședinte PNL Sector 6. Fiul acesteia, Radu Nicolescu, a fost numit și el, la scurt timp după instalarea Guvernului Orban, în funcția de consilier de stat în cadrul cancelariei prim-ministrului.Cei doi au înființat în 2008 o firmă IT, Etis Design, care a fost unul dintre sponsorii campaniei pe facebook a PNL în campania prezidențială, dar și ai paginii de facebook a șefului cancelariei de la Palatul Victoria, Ionel Dancă, scrie Europa Liberă.Etis Design a cheltuit cel puțin 25.000 de lei în ultimele luni, în postări ale filialelor PNL din București, Vrancea, Bacău, Neamț, Botoșani, Prahova, Vaslui sau Buzău. Firma apare și ca sponsor al paginii lui Ionel Dancă, șeful direct al lui Radu Nicolescu în acest moment.Potrivit unei declarații de interese din iunie 2019, Radu Nicolescu a fost/este președinte Sector 6 al Coaliției Naționale pentru Modernizarea României, înființată de Alexandru Cumpănașu. Este și vicepreședinte PNL Sector 6. Declarația de avere din iunie 2019 arată că a lucrat la Camera Deputaților, la Senat, dar și la Ministerul Comunicațiilor.