Efectele Brexit: Companiile fintech britanice își mută operațiunile în Lituania

„Far călăuzitor”

Țara baltică din zona euro cu o populație de aproximativ o treime din cea a Londrei este acum pe primul loc în UE în domeniul fintech cu peste 230 de companii, potrivit agenției guvernamentale Invest Lithania.În jur de 20 dintre acestea au legături cu Marea Britanie. Una din primele care au ales Lituania după Brexit a fost Revolut, compania de tranzacții online ce își are sediul la Londra.„Lituania este în prezent un hub pentru operațiunile noastre europene după Brexit”, a declarat pentru AFP Virgilijus Mirkes, CEO-ul Revolut Bank din Lituania.„Ne-am deschis biroul din Vilnius în 2017 după ce am luat în considerare mediul de afaceri prietenos față de fintech”, a declarat acesta, subliniind procesul rapid de autorizare și existența personalului calificat în țară.Invest Lithuania estimează că sectorul fintech are peste 4.000 de angajați în această țară, o creștere de peste 18% anul trecut.„Companiile fintech au început să caute alternative în UE în timpul perioadei de tranziție Brexit și Lituania a devenit una din primele lor opțiuni”, afirmă Jekaterina Govina de la banca centrală a Lituaniei.Autoritățile de la Vilnius afirmă că pot procesa cererile de autorizare în până la trei luni, mai rapid decât orice alt stat membru al blocului comunitar.Banca centrală a Lituaniei a acordat în total 118 licențe pentru companii fintech care să poată opera oriunde în UE, cu mult mai multe decât Germania (77) și Franța (76), potrivit unui raport al Invest Lithuania.Marea Britanie rămâne însă de departe pe primul loc în clasament cu 610 licențe.Banca centrală de la Vilnius a creat de asemenea o „zonă protejată” în materie de reglementări - un cadru care să le permită companiilor fintech să testeze inovații.„Acest lucru a funcționat ca un far călăuzitor pentru companiile care căutau un remediu pentru Brexit”, afirmă Govina.Deși capitala Vilnius nu oferă aceleași atracții ca Londra și deocamdată este o provocare să ajungi în oraș datorită restricțiilor legate de pandemie, vitezele de internet din Lituania sunt bune și țara are o forță de muncă tech calificată.Revolut are în jur de 200 de angajați în Lituania și CEO-ul filialei locale al companiei afirmă că aceasta va continua să își extindă operațiunile în țara baltică.O altă companie londoneză care și-a deschis recent porțile în Lituania este DiPocket Group care a dezvoltat recent o aplicație de portofel electronic.Fedele di Maggio, CEO-ul și co-fondatorul DiPocket afirmă că „Brexit a fost cu siguranță factorul determinant”.În plus, forța de muncă locală „în general vorbește limba engleză și are așteptări financiare realiste”, adaugă di Maggio.