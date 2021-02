Soarta Măsurii 3 pentru finanțarea IMM-urilor a devenit incertă / Ministrul economiei nu vrea să spună ce se întâmplă cu proiectele depuse de firme

Măsura 3 (granturi pentru investiție acordate IMM-urilor) a fost blocată pe termen nelimitat, în condițiile în care există un dosar la DNA din cauza unor suspiciuni de fraudă a modului în care au fost depuse proiectele. Cât timp dureacă ancheta DNA, atât timp va fi blocată și Măsura 3. Însă ce se întâmplă în acest timp cu firmele corecte care au depus proiecte, mizând pe acești bani pentru investiții? HotNews.ro a încercat să afle care sunt intențiile ministrului economiei, Claudiu Năsui, cel în mandatul căruia s-au produs aceste fraude, în legătură cu aceste firme. Purtătorul de cuvânt al ministrului spune că există o soluție, dar nu poate spune care este aceasta.







Vezi în continuare cine este secretarul de stat care se va ocupa de finanțarea IMM-urilor.

Pe data de 5 februarie, Corpul de control al prim-ministrului a demarat o acțiune de verificare, la Ministerul Economiei, a modului în care a fost respectată legea în privința Măsurii 3 (granturi pentru investiție acordate IMM-urilor) în urma dezvăluirilor din presă.





Semne de întrebare





Inițial, purtătorul de cuvânt Ionuț Tudorică a spus că soluția a fost transmisă premierului. Apoi, că încă se lucrează la ea și în cele din urmă că nu poate spune care este aceasta, deoarece nu este finalizată.În timp ce ministrul economiei refuză să vorbească despre ce se întâmplă cu proiectele depuse de firme, premierul Florin Cîțu iese în fața presei spunând că are o soluție pe care o va discuta cu ministrul Economiei. "E posibil ca o soluție pe care să o avem pe termen scurt acum este să eliminăm acele proiecte din Măsura 3 care sunt legate de imobiliar și să putem merge mai departe. E o discuție pe care o să o am cu ministrul Economiei. Ar fi păcat să nu mergem mai departe. Toată problema a fost la modul de interpretare a ordonanței de urgență. Noi vorbeam de spații de producție, dar producția are un sens mai larg, depunde de cine și cum interpretează”, a declarat, joi, Florin Cîțu.Cine ar putea fi cel care s-ar ocupa de problema finanțării IMM-urilor, fiind știut faptul că minustrul economiei își deleagă atribuțiile și dreptul de semnătură pentru principalele activități? Claudiu Năsui și-a adus, recent, un apropiat, Paul Ene, șeful USR Sector 4, să se ocupe de "instrumentele financiare pentru susținerea mediului privat prin fonduri europene", în calitate de secretar de stat. Într-o prezentare pe Facebook, Năsui spune despre Paul Ene că a "muncit la deblocarea măsurilor de ajutorare a firmelor din cauza crizei CoVid". Este adevărat că Paul Ene a fost văzut des, cu mult timp înainte de a fi numit secretar de stat, prin Ministerul Economiei, inclusiv la ședințe, fără a se cunoaște în ce calitate participă la acestea. Surse din minister spun că acesta ar fi avut acces la platforma de înscriere a firmelor pentru Măsura 3.Nu este clar ce îl recomandă pe Paul Ene pentru o funcție așa înaltă. Cert este că potrivit CV-ului, experiența sa profesională este destul de modestă, în zona midlle management. Și-a început cariera în 2012, după ce în 2010 a terminat Facultatea de Ingineri în Limbi Străine la Politehnică. A fost manager de produs și analist de business la diverse firme (Ubisoft Romania, Spring CM, Axway Romania).Reamintim că modul în care au fost depuse proiectele pentru Măsura 3 ridică mari semne de întrebare. HotNews.ro a dezvăluit pe data de 4 februarie că ar fi fost viciat procesul de înscriere a IMM-urilor pentru finanțările din cadrul Măsurii 3 și că persoane în afară de administratori ar fi avut acces la datele de pe platforma de înscriere.Și Claudiu Năsui avea cont de administrator. Acestuia i s-a făcut cont de administrator pentru regiunea București, imediat cum și-a preluat mandatul de ministru, deși în mod obișnuit, administratorii sunt directorii și șefii de agenții. De exemplu, fostul ministru al economiei nu a avut un astfel de cont. Întrebat asupra acestui aspect, ministrul a spus că direcțiile de specialitate i-au pus la dispoziție acest cont și că l-a accesat doar în două zile, în 29 decembrie și 31 decembrie. Programul s-a lansat pe 4 decembrie 2020, ora 10.00, iar termenul final pentru înscrieri a fost 29 ianuarie 2021, ora 20.00, iar fraudele s-ar fi produs în ultimele două zile.Un referat întocmit pe 5 februarie de către șeful corpului de control al premierului, Silviu Gabriel Barbu, și semnat de premierul Florin Cîțu, arată că acțiunea de verificare a respectării prevederilor legale a fost demarată în urma dezvăluirilor din presă. Corpul de control vrea să verifice inclusiv modul în care s-au acordat drepturi de administrator pentru gestionarea platformei.La scurt timp după ce a fost demarat controlul, Claudiu Năsui a anunțat că a făcut o plângere in REM la DNA.scrie că în documentele primite de procurori se precizează că 1.100 de firme au depus aplicații suspecte.Până la finalizarea perioadei de înscriere au depus proiecte de finanțare peste 27.000 de firme, iar procentele de cofinanțare ajung să fie foarte mari. La București ultimul deasupra liniei, care intră la finanțare, este cu un procent de cofinanțare de 56,51%.Au aplicat 27.736 firme, însă procentul de confinanțare sub care s-a tras linie pe listele din cele opt regiuni este foarte mare. În București, deasupra liniei, cel mai mic procent de cofinanțare este de 56,51%. Cel mai mare procent de cofinanțare este de 88,85%.Una dintre firmele care au depus proiecte este asociat cu Claudiu Năsui în care acesta este acționar.scrie că ministrul economiei are 20% din firma Muntenia Global Invest S.A, firmă care este controlată majoritar de familia sa. Tot la Muntenia Global Invest este acționară cu o cotă mică (0,061%) compania privată Metroul S.A. Acestă firmă, Metroul S.A., a aplicat în luna decembrie pentru un grant de investiții în cadrul Măsurii 3. Contactat de Libertatea, ministrul Claudiu Năsui a declarat că nu cunoaște detalii referitoare la activitatea Metroul S.A. și nici nu știa că aceasta este parteneră cu el în firma Muntenia Global Invest.După apariția articolului din Libertatea, Claudiu Năsui a scris pe Facebook că este atacat continuu de "grupuri de interese care deodată se văd debranșate de la banii contribuabililor". Spune că firma cu care este asociat nu este eligibilă, că se situează pe locul 2.174, având 1.643 de firme înaintea sa până la a fi eligibilă, și că nu a aplicat în ultimele 48 de ore de înscriere, perioada pentru care sunt suspiciuni de fraudă.Multe proiecte cu punctaj maxim au fost depuse în ultimele două zile de funcționare a platformei de înscriere. Însă ceea ce atrage cel mai mult atenția este faptul că procentul de cofinanțare sub care s-a tras linie, cel mai important criteriu de departajare, este foarte mare, de 50-60%, în funcție de regiune.Interesul fiind mare pentru acest program, sumele alocate ajung pentru un număr limitat de solicitanți, motiv pentru care se aplica aceste criterii de departajare, cel mai important fiind cel al procentului de cofinanțare, apoi cifra de afaceri și momentul înscrierii. De aceea, o informație legată de procentul minim de cofinanțare sub care se trage linie era foarte valoroasă pentru oricine dorea să se afle printre beneficiari.Astfel a ajuns să ridice mari semne de întrebare modul în care arată listele preliminare cu aplicanții la granturile de investiții cuprinse între 50.000 euro și 200.000 euro. Contactat de HotNews.ro pe 4 februarie, Ministrul Economiei a spus că a aflat cu puțin timp înainte ca termenul de înscriere să expire că au acces la date entități din exterior. Întrebat de HotNews.ro cine din afară a avut acces la date, ministrul a spus că băncile. Năsui afirmă că imediat cum a aflat, a solicitat restricționarea accesului la datele aplicației.