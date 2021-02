Grupul MedLife încheie anul 2020 cu o creștere de 25,5% față de anul trecut. Planurile de dezvoltare pentru anul acesta vor cuprinde și dezvoltarea graduală a proiectului MedPark 

Sistemul Medical MedLife anunță încheierea anului 2020 cu o cifră de afaceri pro-forma, consolidată la nivel de grup, în valoare de 1,214 milioane RON (251 milioane euro), înregistrând astfel o creștere de 25,5% față de 2019. În pofida contextului pandemic și a crizei sanitare, MedLife a continuat să își desfășoare intens activitatea. Adaptarea rapidă la noul context social și calibrarea corespunzătoare a structurii operaționale, au ajutat compania să atingă o performanță bună anul trecut și să își îmbunătățească gradual profitabilitatea în linie cu strategia din ultimi ani.





• Adaptarea rapidă la noul context social și economic, dar și calibrarea structurii operaționale au ajutat compania să țină pasul cu nevoile pacienților în context pandemic.

• În pofida scăderilor de venituri din martie și aprilie, MedLife a reușit să atingă anul trecut o cifră de afaceri pro-formă de peste un sfert de miliard de euro

• În plus, compania a înregistrat o îmbunătățire graduală a profitabilității, în linie cu strategia ultimilor ani

• Dincolo de performanța financiară, MedLife a reușit să joace un rol esențial în societate și să capete un statut de lider detașat în monitorizarea pandemiei prin implicarea activă în zona de cercetare. Demersurile se vor intensifica

• MedLife va continua să își consolideze poziția la nivel național prin proiectele de achiziție și, în măsura în care vor exista oportunități, compania are în plan să testeze și piața din regiune

• Planurile de dezvoltare pentru anul acesta vor cuprinde și dezvoltarea graduală a proiectului MedPark





Dezvoltarea rețelei de laboratoare COVID-19, într-un timp record, a reprezentat una dintre realizările importante ale grupului la nivelul anului trecut. Prin prisma acestora, MedLife a putut să testeze periodic personalul medical și de suport, să țină în siguranță angajații și, implicit, pacienții și să păstreze funcționale rețeaua de clinici și spitale, asigurând un act medical de calitate. Mai mult decât atât, grupul MedLife s-a concentrat pe ajutorul oferit pacienților și instituțiilor statului, prin efectuarea testelor COVID-19 și degrevarea spitalelor publice prin preluarea pacienților cronici. Totodată, compania a derulat numeroase programe de sprijin pentru diferite categorii defavorizate în context pandemic.



Un segment foarte important de investiție și dezvoltare la nivelul anului 2020 l-a reprezentat divizia de cercetare a grupului. Compania a realizat numeroase studii de cercetare privind evoluția noului virus pe teritoriul României, reușind să joace un rol important la nivel de societate în monitorizarea pandemiei. Pentru anul acesta, reprezentanții MedLife doresc să intensifice activitatea diviziei de cercetare a grupului și, în acest sens, și-au exprimat intenția de a extinde programul de secvențiere a virusului SARS-CoV-2, dar și de a lansa noi studii pentru a sprijini în continuare autoritățile în combaterea pandemiei.



“A fost un an greu, plin de încercări și tensionat, deopotrivă, pentru cei mai mulți dintre noi. De la primele semnale la nivel local, ne-am dat seama că nu va fi ceva trecător, așa că ne-am mobilizat, am lucrat la mai multe scenarii și ne-am adaptat noilor condiții. Am lansat programe noi de screening pentru pacienți cu patologii cronice, dar și pentru cei care au trecut prin infecția cu SARS CoV2, am investit în cercetare derulând studii în premieră națională cu privire la imunizarea naturală pentru COVID-19, secvețierea virusului sau dinamica anticorpilor post infecție și post vaccin și, nu în ultimul rând, am derulat constant programe de testare pentru a ține în siguranță colegii, medicii și asistenții din toate unitățile noastre. Toate aceste măsuri ne-au ajutat nu doar să ne adaptăm noii realități economice, dar și să optimizăm dinamica businessului pentru perioada următoare. Suntem pregătiți să capturăm veniturile din viitoarele proiecte de dezvoltare”, a declarat Mihai Marcu, Președinte și CEO MedLife Group.



Grupul MedLife a înregistrat o activitate dinamică și în zona clienților corporate. Astfel, încă de la începutul pandemiei de COVID-19, compania a dezvoltat produse noi pentru a răspunde nevoilor apărute în acest context epidemiologic: de la consultații online și digitalizarea serviciilor de medicina muncii, la programe de informare privind repornirea în siguranță a business-urilor, consultanță în ceea ce priveste triajul epidemiologic sau campanii de testare COVID la sediul companiei. Mai mult, plecând de la contextul pandemic și având o bază solidă a rezultatelor istorice, MedLife a lansat un nou program cu focus pe anticiparea anumitor trenduri în ceea ce privește starea de sănătate într-o industrie, respectiv companie, și personalizarea serviciilor medicale astfel încât să se poată diminua riscurile la diferite patologii în rândul angajaților. În esență, noul program va ajuta companiile să își protejeze angajații și clienții și implicit să scadă și cheltuielile și să își crească productivitatea.



“Este un program unic în România ce are la bază principiile medicinei personalizate. Astfel, în baza unei analize ample a istoricului medical, dar și a unui cumul de informații privind particularitățile fiecărei industrii, implicit companii în parte vom putea oferi programe medicale personalizate care să contribuie la diminuarea riscului la diferite patologii în rândul angajaților. Practic, putem acționa foarte targetat pe fiecare colectiv în parte, iar pe baza evaluării factorilor de risc, a afecțiunilor, a efectelor adverse asupra business-ului, putem adapta programele medicale astfel încât să îmbunătățim starea de sănătate a angajaților și să ajutăm companiile să propulseze. În felul acesta companiile partenere vor reuși nu doar să aibă grijă de sănătatea angajaților, dar și să scadă cheltuielile și să crească nivelul de productivitate” , a declarat Mihai Marcu.



În perspectivă, pentru 2021, reprezentanții companiei anunță că vor continua să fie receptivi și proactivi la tot ce aduce această pandemie dar, totodată, vor continua și planurile de dezvoltare și extindere post-COVID.



“Suntem conectați cu tot ceea ce înseamnă dinamica economică actuală, avem planuri de dezvoltare și extindere și suntem pregătiți să avansăm, însă ne uităm cu atenție în piață, pentru a apăsa pe accelerație la momentul potrivit. În continuare vom avea ca obiectiv prioritar sănătatea și siguranța pacienților noștri urmând să ne adaptăm constant la nevoile lor actuale, grevate de contextul pandemic. Din punct de vedere operațional, vrem să consolidăm poziția noastră pe piața din România, pe care o considerăm foarte importantă și cu potențial mare de dezvoltare, și, în măsura în care vor exista oportunități ne dorim să testăm și piața din regiune.



Dispunem de linii de credit care sunt dedicate atât programului de achiziții, cât și dezvoltării de proiecte destinate recuperării pacientului post-COVID, având la dispoziție noua majorare, în valoare de 20 milioane euro, la care se adaugă lichidități importante generate de diviziile noastre de business. Totodată, vom continua, gradual, lucrările la dezvoltarea proiectului MedLife Medical Park, care are potențialul de a deveni în perioada următoare cel mai complex proiect medical din România și se va compara lejer cu alte entități medicale de dimensiuni foarte mari din Europa. Noile investiții și achiziții vor fi atent calibrate în funcție de evoluția pandemiei”, a specificat Mihai Marcu, Președinte și CEO MedLife Group.