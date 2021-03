China a devenit prima țară din lume cu peste 1.000 de miliardari / Câștiguri masive în anul pandemiei

Cel mai tânăr cel mai bogat om din lume

Merită amintit însă că 4 din cei mai bogați 5 miliardari trăiesc în Statele Unite.În pofida pandemiei care a sufocat economia mondială, listei miliardarilor planetei i s-au adăugat 412 de noi nume - în medie 8 pe săptămână anul trecut - ducând numărul lor total la 3.228, potrivit raportului Hurun Global Rich List 2021 publicat marți.Raportul, care folosește o metodologie ușor diferită față de mult mai cunoscutul index al miliardarilor realizat de Bloomberg și folosește datele de până în data de 15 ianuarie a acestui an, îl plasează în continuare pe Elon Musk în vârful listei celor mai bogați oameni ai planetei cu o avere estimată la 197 de miliarde de dolari.Acesta este urmat de fondatorul Amazon Jeff Bezos cu o avere de 189 de miliarde de dolar, pe locul 3 situându-se Bernard Arnault, CEO-ul LMVF , cel mai mare producător de bunuri de lux din lume, cu o avere estimată la 114 miliarde de dolari.Omul de afaceri francez este urmat de fondatorul Microsoft Bill Gates (110 miliarde) și CEO-ul Facebook Mark Zuckerberg (101 miliarde).În mod semnificativ însă China are 259 de noi miliardari, numărul total al ultra-bogaților din această țară ajungând la 1.058. China a devenit astfel prima țară care a depășit pragul de 1.000 de miliardari.Potrivit raportului Hurun 70 de persoane din SUA și-au văzut averea trecând de borna de un miliard de dolari în 2020 însă numărul total al miliardarilor americani - 696 - rămâne cu mult în spatele Chinei, țară în care locuiesc o treime din totalul miliardarilor planetei.Raportul arată de asemenea că 51% din totalul miliardarilor din lume trăiesc acum în lume și doar 24% în America de Nord. China și SUA găzduiesc peste jumătate din miliardarii planetei, acestea fiind urmate în clasament de India, Germania și Marea Britanie.FOTO: Hannibal Hanschke / AFP / Profimedia Images„În pofida perturbărilor create de COVID-19, am văzut în acest an cea mai mare creștere a averilor din ultimul deceniu”, a afirmat președintele Hurun Report, Rupert Hoogewerf, într-un comunicat publicat odată cu raportul.„Lumea nu a văzut niciodată atât de multă avere creată în doar un an”, a mai subliniat acesta.Averea totală a miliardarilor lumii a crescut cu 3,5 trilioane de dolari (sau 32%) pe măsură ce pandemia a dus la creșterea vertiginoasă a profiturilor companiilor din domeniul sănătății și comerțului electronic. Vânzările de mașini electrice au fost un alt factor de creștere, potrivit raportului.În China, „capitala” miliardarilor lumii, Zhong Shanshan - magnatul apei îmbuteliate cu o avere de 85 de miliarde de dolari - l-a detronat pe Jack Ma (55 de miliarde) din poziția de cel mai bogat chinez după ce fondatorul Alibaba a atras nemulțumirea autorităților comuniste.Pe locul șapte în clasamentul general, Zhong este și cea mai bogată persoană din Asia.„Elon Musk este a patra persoană care ia titlul de cea mai bogată persoană din lume în ultimul deceniu și la 49 de ani este cea mai tânără”, afirmă Hoogewerf. „Bill Gates a fost pe primul loc de 4 ori, Jeff Bezos de 3 și Carlos Slim Helu odată”, mai relatează acesta.„Nu pariați împotriva miliardarilor. Primele două luni ale pandemiei au dus la pierderi masive pentru aceștia, următoarele două luni o recuperare în V și începând cu luna iunie noua economie condusă de digital a explodat înspre noi înălțimi”, afirmă CEO-ul Hurun Report.Raportul estimează că numărul real al miliardarilor planetei ar depăși 7.500 de persoane, „presupunând că pentru fiecare [miliardar] găsit am ratat probabil cel puțin unul dacă nu mai mulți, în special din statele din Zona Golfului”.