HELLA deschide un nou centru de dezvoltare în România

Noua clădire din Craiova oferă condiții de lucru moderne pentru dezvoltarea soluțiilor de software și electronice inovatoare. Furnizorul de componente auto va crea 250 de noi locuri de muncă în locația din Craiova în următorii ani.

Directorul general al HELLA România, Gelu Murariu, punctează importanța spiritului de colaborare în interiorul echipelor, o calitate de bază în structura valorilor companiei germane.

"Ceea ce se întâmplă astăzi în locația HELLA din Craiova este rezultatul unei echipe care s-a armonizat de-a lungul anilor. Faptul că am reușit să atingem un nivel înalt de profesionalism se datorează culturii noastre interne de colaborare, de schimb de idei. Când talentul fiecăruia este cuprins pentru un obiectiv comun, rezultatul vine cu valoare multiplicată. Din competențe complementare și capacitate multidisciplinară se nasc trendurile globale în tehnologie. Iar acestea sunt consecința pasiunii și implicării profesioniștilor care își asumă rezultate ", a spus Gelu Murariu, director general HELLA România.Gelu MurariuHELLA Technical Center Craiova este implicat într-o serie de proiecte, la care specialiștii din România lucrează împreună cu cei din rețeaua globală a companiei, precum "Smart Car Access", "Intelligent Lighting Electronics" sau cel în cadrul căruia dezvoltă cea mai importantă componentă electronică, ce controlează funcții interioare ale mașinii. Portofoliul actual va fi extins prin atragerea unor clienți noi, specialiștilor din Craiova li se vor alătura colegi din echipe internaționale și vor pătrunde pe o piață nouă pentru HELLA, cu produse precum Modulele Zonale. Astfel, apare necesitatea unor noi competențe, precum specializările în securitatea cibernetică sau siguranța funcțională."Vorbim despre produse care se încadrează în trendul conectivității în automotive și stabilesc un standard de inovație în domeniu. Extinderea noastră ca echipă are legătură cu această activitate. Cerințele clienților noștri sunt armonizate cu schimbările din industria automotive, astfel că venim cu soluții adecvate acestor solicitări. Beneficiem de încrederea partenerilor noștri interni și externi, o recunoaștere a competențelor noastre", a explicat Nicolae Neagu, directorul HELLA Technical Center Craiova.Nicolae Neagu cu echipaCu o suprafață totală de peste 6400 de metri pătrați, noul sediu din incinta Electroputere Parc din Craiova oferă un spațiu aproape dublu față de vechea locație. Pe lângă mediul atractiv cu un concept de tip open office și 12 săli de ședințe, noua clădire are de asemenea un laborator modern de testare și o parcare subterană pentru autovehicule de test. Urmăriți turul virtual al noului sediu HELLA Technical Center Craiova, joi, 11 martie, de la ora 13.00, pe pagina de Facebook HELLA România.



Interesul companiei de a investi în Craiova este determinat de câteva avantaje ale regiunii. Facultățile precum Automatică, Calculatoare și Electronică, Matematică sau Mecanică, ale Universității din Craiova, produc, în fiecare an, candidați tineri, o valoroasă resursă de viitori profesioniști pentru echipa de experți a HELLA.HELLA și-a început activitatea în Craiova în 2007. De atunci, centrul a devenit un pol important în rețeaua globală a HELLA. Compania are 4200 de angajați în România, în șapte locații din Timișoara, Arad, Lugoj și Craiova.HELLA este o companie de familie cu expansiune globală, listată la bursă, cu peste 125 de locații în 35 de țări. Cu vânzări în valoare de 5,8 miliarde de euro în anul fiscal 2019/2020 și 36.000 de angajați, grupul german este unul dintre cei mai importanți furnizori din industria automotive. HELLA dezvoltă și produce componente și sisteme de iluminat și electronice fiind un partener pentru producătorii din industria automotive de mai bine de un secol. În plus, în segmentul său de Special Applications, HELLA dezvoltă, produce și comercializează produse de iluminat și electronice pentru vehicule specializate.