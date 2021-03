DENT ESTET este lider detașat în stomatologie, cu o cifră de afaceri de 67 milioane lei în 2020 “Am ieșit mai puternici din această perioadă de pandemie și suntem pregătiți să ne continuăm planurile de extindere și dezvoltare la nivel național”

Grupul de clinici DENT ESTET, lider consacrat de piață în domeniul serviciilor de medicină dentară în România, anunță o cifră de afaceri de 67 milioane lei înregistrată în 2020 în creștere cu 5% față de aceeași perioadă a anului anterior.





DENT ESTET, parte a grupului medical MedLife, își păstrează astfel poziția de lider detașat pe piața serviciilor stomatologice, în pofida crizei sanitare declanșate de situația epidemiologică din țară.







Conform unui studiu realizat de DENT ESTET, la începutul anului 2019, pe un eșantion de 1000 de persoane la nivelul mediului urban, incidența celor care au cel puțin un dinte lipsă este foarte mare: 8 din 10 români.







Acesta este motivul pentru care DENT ESTET a venit cu o soluție unică în România, colaborarea cu Prof. Paulo Maló, PhD, DDS, cea mai puternică personalitate a implantologiei moderne, care a revoluționat tratamentele cu implant dentar pentru pacienții edentați complet sau cu severă atrofie osoasă. Prin acest parteneriat, DENT ESTET și-a consolidat poziția de clinică preferată de pacienți pentru rezolvarea cazurilor complexe în implantologie.





Astfel, segmentul de tratamente complexe a înregistrat în 2020, vs. 2019, o creștere de 10% în ceea ce privește numărul de pacienți. Impactul cazurilor complexe asupra businessului de adulți al grupului ajunge la 30% și confirmă faptul că pacientul DENT ESTET cunoaște importanța alegerii unei echipe medicale de prestigiu, a implanturilor certificate la nivel internațional, dar și a tehnologiilor de ultimă generație.





DENT ESTET 360 Safety - protocol de siguranță pentru pacient, în contextul Covid-19





Pentru că prioritatea noastră a fost dintotdeauna sănătatea și siguranța pacienților, un accent deosebit s-a pus pe dezvoltarea și îmbunătățirea condițiilor de protecție aplicate deja în cadrul clinicilor noastre în vederea stopării răspândirii bolilor infecțioase.





Anul 2021 marchează 5 ani de când s-au pus bazele unui parteneriat solid cu MedLife, cel mai mare operator privat de sănătate din România.







Grație acestui parteneriat, care a consolidat încrederea pacienților în DENT ESTET, grupul va continua planurile de dezvoltare și în 2021, pentru a oferi servicii stomatologice la standarde de excelență unui număr cât mai mare de români.





• DENT ESTET a ajuns la un portofoliu de 11 clinici în București și în țară, prin preluarea pachetului majoritar al Krondent din Brașov;• Cele 11 unități însumează o suprafață operațională de 3.300 mp respectiv are 62 de unituri, DENT ESTET fiind operatorul cu cea mai mare acoperire medicală în zona de stomatologie din România• DENT ESTET și-a consolidat poziția de clinică preferată de pacienți pentru rezolvarea cazurilor complexe în implantologie dentară• Grupul DENT ESTET și-a menținut ritmul de creștere, deși a traversat un an marcat de criza sanitară, în care întreaga piață de stomatologie a fost afectată de închiderea tuturor centrelor de stomatologie timp de două luni din cauza restricțiilor impuse de autorități.“2020 a fost un an dificil pentru întreaga societate, inclusiv pentru piața de medicină privată din România. Întreg grupul MedLife a avut ca focus siguranța și sănătatea pacientului și a personalului medical, protocoale suplimentare fiind implementate în toate unitățile noastre. Al doilea obiectiv al companiei a fost valorificarea oportunităților de dezvoltare, iar DENT ESTET a avut o evoluție matură, o strategie care s-a bazat deopotrivă pe dezvoltarea segmentului de implantologie la un nivel unic pentru România, și pe extinderea teritorială sănătoasă, prin prima achiziție din istoria grupului a unei clinici dentare, în Brașov”, spune Mihai Marcu, CEO și președinte MedLife Group.Deși 2020 a fost un an marcat de o criză fără precedent în sănătate, clinicile stomatologice fiind închise complet timp de două luni în baza Ordonanței Militare din martie, ritmul de dezvoltare a grupului DENT ESTET nu a fost afectat.Grupul și-a continuat strategia de extindere la nivel național, prin preluarea pachetului majoritar de acțiuni al Krondent, din Brașov, clinică recunoscută la nivel național prin supra-specializarea în tratamente dentare cu laser.DENT ESTET a ajuns la un număr total de 11 clinici care acoperă o suprafață de 3.300 mp, 62 unituri dentare, 124 medici și 350 de angajați.„Anul trecut a reprezentat o adevărată provocare pentru întreaga piață de stomatologie din România, și nu numai. Obiectivul nostru major a fost siguranța pacienților și suntem mândri că munca susținută și dedicarea cu care ne întâmpinăm pacienții de 22 de ani sunt răsplătite cu încredere. 2020 a reprezentat, totodată, anul unui parteneriat istoric pentru medicina dentară din România. Am devenit parte a MALO Dental International, cea mai puternică rețea de clinici specializate în implantologie din lume, cu acoperire în 20 de țări. Am pus, astfel, România pe harta implantologiei mondiale și ne-am consolidat poziția de clinică preferată de pacienții care se confruntă cu cazuri complexe”, spune dr. Oana Taban, Fondator & Director General al grupului DENT ESTET.În plus, în contextul unui an provocator pentru întreaga societate, românii au înțeles consecințele pe care sănătatea orală le are asupra sănătății generale și nu au neglijat controalele periodice la medicul stomatolog, astfel că numărul total de pacienți ai grupului s-a păstrat constant în 2020 vs 2019, respectiv 35.000 de persoane.Am creat protocolul DENT ESTET 360 Safety – un set complet de reguli și măsuri riguroase de control al infecțiilor în cabinetul stomatologic, ținând cont de reglementările și protocoalele de dezinfecție stabilite de Colegiul Medicilor Dentiști și de Ministerul Sănătății, dar și de cele elaborate în țări precum SUA, Franța, Germania, Olanda și Italia.Astfel, pacientul s-a simțit în siguranță la fiecare vizită în clinică și nu a avut rezerve în ceea ce privește continuarea tratamentelor amânate pe perioada lockdown-ului.DENT ESTET va continua să se implice în programe de susținere a educației în România și de formare a tinerelor generații de medici stomatologi. Cu sprijinul oferit de prof. univ. dr. Cristina Bica, decan al Facultăţii de Medicină Dentară, Universitatea de Medicină şi Farmacie din Tîrgu Mureş, DENT ESTET va investi în amenajarea unei săli de curs în cadrul acestei facultăți. Este un proiect pilot, pe care ne propunem să-l promovăm și în cadrul altor universități din România.“Am traversat împreună cu echipa DENT ESTET un an dificil, care ne-a provocat în fiecare zi să demonstrăm că putem să oferim aceeași calitate a serviciilor în orice situație, în condiții de maximă siguranță pentru pacient. Privim cu optimism anul acesta, în care avem planuri de extindere în 2 orașe importante pentru noi: Cluj și Ploiești. Promisiunea mea către pacienții noștri este că vom păstra aceeași amprentă de excelență oferită în cei 22 de ani de existență oriunde vom deschide o nouă clinică”, dr. Oana Taban, Fondator & Director General al grupului DENT ESTET.